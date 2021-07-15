【野村投信】資金正從航運回歸電子

焦點訊息：

被全球視為半導體產業景氣風向球的晶圓代工龍頭台積電法人說明會將於明（15）日登場，也是本週台股重頭戲，其第三季展望、供應鏈庫存及毛利率等多項議題廣受各方關切。

國際半導體產業協會（SEMI）公布 OEM 半導體設備預測報告，預估今年晶圓廠設備銷售金額，包含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備支出，將較去年大幅成長 34%，達 817 億美元歷史高峰；展望 2022 年則可望持續成長，屆時將較今年增加 8%。

經理人觀點：

通膨高點浮現：

6 月美國消費者物價指數（CPI）年增率跳升至 5.4%，一方面反映去年 6 月的全年最低基期，一方面飆漲的二手車價與受惠解封的服務業價格攀升也是主因。這次推升 CPI 的主要動力來自供給端而非需求端，加上目前除能源之外的多數商品原物料價格已見鬆動，第三季車用晶片及零組件的供給缺口也可望緩解，隨著新車供給逐漸恢復正常，二手車價將快速修正。尤有甚者，近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素，只是第三季就算能勉強維持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了。換言之，通膨引發的市場雜音在下半年可望逐步淡化，建議讀者放寬心。

我們再上修台股企業獲利預估值：

FactSet 預估第二季標普 500 企業每股盈餘（EPS）年增率高達 64%，部分投資人憂慮它是峰值，不過我們倒是沒那麼煩惱，因為盈餘上修動能還是存在；目前標普 500 指數第三季 EPS 預估值為 24%，雖然低於第二季，但研判上修機率很高。台股也是如此，5 月底野村投信追蹤的 400 多檔上市櫃公司 2021 年平均 EPS 年增率預估值為 45%，但目前我們已將其上修至 50.6%，這是台股牛市行情的最佳後盾。

資金正從航運回歸電子：

由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相對合理的電子股當仁不讓。第三季電子股的利多並不少，普遍被市場低估的 iPhone 新機題材就是其一。另一方面，明天的護國神山法說會舉足輕重，能替投資人釐清近兩個月市場瀰漫的各式半導體產業雜音，進而強化各方勢力下半年持有電子股的信心。我們重申第三季電子股會取回盤勢主導權，呼籲讀者們提早做好準備。

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