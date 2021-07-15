台股基金十強 今年大漲逾44%

近期台股喘息，傳產下電子上，增添台股多頭信心，據統計，表現前十強台股基金漲逾 44%，新光創新、統一奔騰、統一黑馬三檔，更漲幅超過 60%，前十名基金中，新光投信入榜 4 檔、統一投信進榜 3 支，建議定期定額，掌握成長動能。

台股成交量爆史上第二大後，短線受傳產股拉回喘息，資金快速輪動下，盤面主流再度重返電子，新光創新科技基金經理人吳文同表示，目前股市風格轉換，傳產下電子上，受惠電子產品需求增，台灣下半年 IC 出口有望續創新高，半導相關，包括矽晶圓、功率半導體等、車用電子、蘋果概念等，相關類股有望重啟新漲勢，下半年指數還有機會攀新高峰，建議投資人布局績優台股基金，較易掌握潛力產業長線續漲空間。

根據 Cmoney 統計，截至 7/13 止，按今年以來績效來看，績效排名前 10 名台股基金中，新光投信進榜 4 檔最多，統一投信 3 檔、台新及安聯投信各 1 檔，當中，新光投信旗下全數台股基金，包括創新科技、店頭、大三通、台灣富貴全數擠進同業績效前 10 強，績效表現相當亮眼，更帶動市場買氣大增，又以新光創新科技基金，從年初迄今的基金規模大增逾 1.9 倍，展現強勁吸金實力。

台股震盪、電子三雄吸金力強

吳文同表示，現階段台股高檔震盪下，選股重點須基本面兼顧題材面，基本面鎖定 EPS 獲利穩定向上的績優股為主，題材面則持續看好 1）半導體相關，包括矽晶圓、IC 設計等，利基個股歷經搶貨潮、漲價潮，股價步入景氣上升循環軌道，下半年還有續漲空間；2）電動車題材：電動車熱潮不減下，又以電池、車用 IC、功率半導體等車電概念股，更將蓄勢竄起，迎來產業成長爆發期，儘管股價短線休息，車電族群仍具長線投資前景，3）蘋果概念：下半年蘋果將推出三年來最強新機 iPhone13，蘋果新機拉貨潮，帶動相關零組件業績水漲船高，蘋果概念股將迎利多一波波，也有助於台股表現再展雄風。

整體來看，儘管大盤短線盤整，但電子利基族群仍將有望啟動新一輪行情表現，台股受惠今年產業前景暢旺下，只要指數前波低點不破，拉回即是布局台股基金的好時機，尤其是現階段，投資人選股難度增加，不如透過績優台股基金，掌握長線潛力產業與短線利多個股，更有機會創造超額報酬機會。

今年以來績效前十強台股基金