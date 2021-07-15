〈貴金屬盤後〉鮑爾堅稱通膨將消退 美元、公債殖利率降 黃金登1個月高點

週三 (14 日) 交易，黃金期貨價格收在近 1 個月高點，係因美元和公債殖利率下降而找到支撐力，同日 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向國會發表經濟狀況的證詞。

在預先準備給眾議院金融服務小組的證詞中，鮑爾再次表示，他相信今年迄今為止出現的通脹急劇上升將緩和。

市場看到越來越多的通膨證據。周二公布 6 月 CPI 超乎預期，繼 5 月上漲 0.6% 後上漲 0.9%，同時年率自 5% 再攀升至 5.4%，登上 2008 年以來的最高水準。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，在鮑爾預先準備的講稿中，不意外地重申「通膨將是暫時的」這一點，以及勞動市場疫情後的復甦仍有很長一段路要走。「自 4 月以來，幾乎所有 Fed 官員發表談話都這論調，不只是鮑爾主席。」

Karnani 表示，這些評論中的要點是，「通膨必須更大幅的上升，且在 Fed 任何初期縮表或放緩債券收購時，就業成長都必須持續走高。」最終退出貨幣刺激措施可能導向美元走強，從而對黃金造成壓力。

「第三季美國通膨趨勢和第三季美國就業成長趨勢將讓我們對 Fed 何時開始縮表有頭緒。數據必須是整個季度的，而不是單個月份的。」Karnani 說。

週三 ICE 美元指數下降 0.4%，10 年期公債殖利率下降 1.36%。美元走疲和公債殖利率下降均有利黃金。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 15.10 美元或 0.8%，收每盎司 1825 美元，基於交易最活躍合約，此為 6 月 16 日以來的最高收盤價。

Fed 在收盤後發布《褐皮書》，稱經濟「進一步走強」，但黃金價格守住漲幅，維持在 1825.10 美元左右。

Karnani 表示，就目前而言，黃金正當做通膨避險工具，且嘗試突破 1832.50 美元的關鍵阻力位。週三數據顯示，美國生產者物價指數 (PPI) 上個月上升 1%，高於《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 0.6% 升幅，同時年率自 5 月的 6.6% 上升至 7.3%。

由於 delta 新冠變種病毒迅速散播，令市場對疫情後的經濟復甦前景抱持疑問，有利黃金，同時定價壓力不斷上升讓情形變得複雜，因這可能迫使 Fed 加速削減量化寬鬆政策，且最終調升利率。

商品專家表示，在歐洲和亞洲部分地區無法解除防疫限制之際，黃金尤其受益。路透社報導，澳洲當局週三延長雪梨封城至少 14 天。

ActivTrades 的高級分析師 Ricardo Evangelista 報告中寫道，週三黃金的避險吸引力增強，「“因為投資者對亞太地區幾個國家繼續收緊防疫限制的消息做出反應。」

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