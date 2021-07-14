創新板乏人問津 證交所：掛牌有利籌資創造雙贏

台灣創新版即將在 20 日正式開板，但目前仍無新創公司掛牌，證交所喊話，從統計數據來看，新創公司成功關鍵在於資金挹注，如能盡快進入投資市場，就有機會降低籌資成本，也能進行股權交易，創造原始股東與企業雙贏局面。

證交所引述美國調查機構 Startup Genome 發表的「全球新創生態系報告」統計，去 (2020) 年國內新創公司籌資金額達美金 2.84 億元 (約新台幣 80 億元)、全體市值約美金 38 億元 (約新台幣 1000 億元)。

證交所指出，分析新創公司成功的關鍵主要來自於創業者大量的資金挹注，但從現實面來看，新創公司無法負擔債務融資的高額成本，初期透過天使投資人、創投取得股權融資，終將面臨股東出場壓力，倘若新創公司能提早進入資本市場掛牌，將可循較低成本的籌資管道，也可進行股權交易，形成發行公司與原始股東雙贏局面。

證交所強調，台灣創新板可搭起新創生態圈與資本市場的橋樑，尤其新創公司大多是屬於數據分析、人工智慧及雲端計算等，這類公司沒有大量固定資產，資本額也不大，營運尚未達經濟規模，更遑論獲利能力。

證交所舉例，歐美先進交易所區分發行市場之板塊屬性，讓新創公司提早進入資本市場，進而成就 Google、Facebook、Amazon 等早期處於虧損的新創公司，蛻變為國際市場領導品牌，因此台灣創新板的成立有其必要性，積極扮演資本市場協助新創產業發展的領航角色。



