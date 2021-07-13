上半年簡易快遞報單量略降 完稅、課稅金額雙創新高

根據關務署統計，今年上半年進口簡易快遞報單總量 2804 萬份，較去 (109) 年同期 2823 萬份，減少 0.67%，儘管報單量減少，但完稅價格及課稅金額分別較去年增加 18.7 億元、增幅 8.83%，以及 6.4 億元、增幅 86.59%，兩者雙創新高。

關務署表示，今年上半年進口簡易快遞報單量雖微幅下降 0.67%，是否表示快遞貨物成長趨緩，有待觀察，而簡易報單量雖微幅減少，但貨物毛重仍較去年同期增加 50.06%，顯示進口量似無減少趨勢。

不過海運快遞貨物則因疫情逆勢增長，研判與海運可進口家具、床鋪等大型貨物，貨物毛重之增加是否與海運快遞成長有關。

關務署表示，簡易快遞貨物今年上半年完稅價格及課稅金額均較往年大幅成長，顯示海關近年陸續推動快遞貨物實名認證，及加強查核冒名報關、化整為零、高價低報等精進措施已漸具成效。

另外，根據關務署統計，截至今年 6 月 30 日，實名認證 EZ WAY APP 註冊人數已達 312.6 萬餘人，進口快遞簡易報單採實名認證比率達 78.9%。

關務署強調，將持續提升 APP 使用便利及擴大使用對象，期能進一步推升報單實名認證比率，該署目前已協調建置商完成稅費查詢功能、開放外籍人士使用、提升證件影像辨識精準度、簡化冒名報關檢舉流程及語音導覽功能等多項精進措施。

關務署呼籲，實名認證系統是替代紙本報關委任的便捷措施，為保護民眾個資並防止不肖業者冒名報關，請快遞貨物簡易申報之進口人多加利用，已完成註冊之進口人於收到 APP 推播報關業者申報報關資料時，應審慎檢視核對並確實回報申報資料相符或不相符，切勿將註冊資料借給他人使用，維護自身權益。