神盾車用指紋辨識IC傳捷報 成韓國兩大車廠獨家供應商

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (13) 日宣布，公司產品成功拓展至車用領域，成為韓國兩大車廠指紋辨識晶片的獨家供應商，除了現代 (Hyundai) Genesis 車款，今年也獲起亞(Kia) 最高規格的旗艦房車 K9 採用，應用於汽車啟動 / 解鎖，取代原先使用密碼模式，並支援 Kia Pay 支付，使該旗艦車款兼具安全及科技感。

神盾指出，Kia 指紋辨識系統結合個人化設定，使車主可透過神盾的指紋辨識晶片發動車輛，汽車將立即針對不同車主的喜好模式，自動調整座椅位置、側後視鏡位置、車內溫度及儀表板，對於車主而言是相當方便的功能。

神盾表示，該技術改變數位裝置的布局，透過個人化指紋辨識系統串接 Kia Pay 付款，以生物辨識取代原本密碼，實現無實體信用卡的支付功能，當需要支付停車費或加油費時，僅須透過指紋就可以信用卡扣款，整合客戶對於安全與方便的需求，未來應用也將涵蓋餐廳外帶與 Drive Through 支付等。

神盾強調，公司致力研發指紋辨識晶片，在智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，也是身分識別產品的先行者，近年來，神盾也進軍車用，成為 Hyundai 及 Kia 兩大車廠的指紋辨識唯一供應商。