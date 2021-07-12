3家金控上半年獲利超越去年全年 15家賺逾3400億元幾近翻倍

開發金 (2883-TW) 今 (12) 日公布自結獲利，上半年稅後純益已經超越去 (2020) 年全年，加上已公布的國泰金 (2882-TW)、華南金(2880-TW) 共 3 家金控，只花半年就賺贏全年；綜觀 15 家金控，6 月獲利全數較前月正成長，上半年合計賺逾 3400 億元、達 3415.23 億元，年成長率高達 98%，幾近翻倍。

開發金自結 6 月稅後純益 32.01 億元，累計上半年稅後純益達 169.56 億元，每股純益 1.14 元。而國泰金上半年稅後純益 914.6 億元，年成長 180%；華南金上半年稅後純益 92.89 億元，年增 530.6%，此 3 家金控上半年獲利皆已超越去年全年。

開發金今日公布 6 月營收與獲利，公司表示，子公司凱基銀行 6 月獲利動能主要來自利息、投資及手續費收入等，6 月稅後獲利 4.79 億元，累計前 6 月稅後獲利 22.68 億元。凱基證券經紀、承銷、投資等業務皆有穩健表現，6 月稅後獲利 12.89 億元；累計前 6 月稅後獲利 71.02 億元。中華開發資本 6 月稅後獲利 7. 20 億元，主要反映投資部位評價增長，累計前 6 月稅後獲利 26.70 億元。中國人壽 6 月獲利 25.36 億元，累計前 6 月獲利 165.35 億元。

開發金發言人張立荃表示，6 月國際股市上揚，加上本土疫情逐步受控，帶動資本市場回升，有利投資操作及部位評價，主要子公司皆有穩健營運表現。面對疫情不確定的變化，開發金控將確保落實各項風險控管措施以減低對於員工、客戶及公司營運等可能衝擊；並與子公司持續致力於數位轉型，提高員工及客戶的參與，專注增進資本使用效率，以提升獲利能力。

整體來說，若以 15 家金控來看，上半年合賺 3415.23 億元，光是富邦金上半年稅後純益 876.61 億元、國泰金的 914.6 億元，兩家金控雙雄加起來的獲利就佔了所有金控獲利的半壁江山，占比達 52%；隨著第三季股息收入入袋，各金控獲利可望再攀高，不排除下個月就可望超車去年全年的 3809 億元紀錄。