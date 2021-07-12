零接觸商機發酵 台企銀線上服務交易量大增6成

本土疫情加速「零接觸」商機，銀行的數位服務也節節攀升，根據台灣企銀 (2834-TW) 統計，疫情期間行動支付、線上轉帳及開立數位帳戶最受客戶喜愛，增幅全都超過 6 成。

台企銀表示，今年前 5 月銀行的行動支付交易筆數就比去年同期大幅成長約 80%；行動銀行轉帳交易筆數新增近 100 萬筆，成長約 60%；企業網銀轉帳交易筆數超過 200 萬筆，成長近 30%，顯示客戶對於數位金融服務接受度提高，加快銀行數位金融推展。

此外，線上貸款的使用人數也同步增加，例如「享 e 貸」線上個人貸款，該行提供 2 天快速核貸，貸款年利率 1.36% 起，去年 7 月推出後申辦件數累計超過千件，今年上半年更較去年成長約 70%。

在線上諮詢方面，智能客服 Money 24 小時全天候且巧具人性、溫度的互動諮詢服務特性，備受客戶青睞，每月有近 2 萬人次使用，日均對話數量近千筆，讓客戶不用出門就能享有優質金融體驗。

在數位存款部分，台企銀數位存款祭出 1.5% 活存利率、跨行轉帳、提領等優惠，也同樣吸引線上開立數位帳戶數，短短數月暴增萬筆，預估今年 7 月將較去年底大幅成長 2 倍。

台企銀表示，受疫情衝擊，客戶金融消費行為已經快速由線下移轉到線上，台企銀致力推動科技發展及數位轉型，截至目前已取得 26 件金融專利，且尚有 3 件專利申請審查中。

台企銀表示，未來將持續透過異業結盟，串聯線上、線下虛實通路，並藉由 OPEN API 平台與各領域 TSP 業者合作，串接關鍵資源開放再利用，打造跨生活及金融的數位便利生態圈。