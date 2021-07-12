◆盤勢分析

1. 美國總統拜登上週五簽署一項新的行政命令，該命令將指示十多個聯邦機構實施 72 項舉措，打擊科技巨頭壟斷行為，減少企業併購並擴大市場競爭。美國和中國緊張局勢持續發酵，美國商務部週五增列 34 家國外實體至貿易黑名單，包其中包括 14 家涉嫌在新疆地區侵犯人權的中國實體，以及 5 家支持中國軍事現代化企業。美債殖利率反彈，推動整體金融股上漲，道瓊、標普、 Nasdaq 創高。上週五美股上漲，漲幅介於 0.98 至 1.72％，美股四大指數短期高檔整理。台積電 ADR 上漲 2.28%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）均線：支撐為 17,400 點至 17,500 點，壓力為 17,900 點至 18,008 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 220 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值接近超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、第二季財報優、預期 7 月營收靓且下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

5. 市場傳出， 2330 台積電為了滿足車用晶片、CMOS 影像感測器（CIS）、驅動晶片、網通晶片、射頻元件等客戶需求，規劃積極擴大成熟製程的 28 奈米產能，預計未來二到三年，28 奈米總產能每月可望擴增 10 萬到 15 萬片。

6.2330 台積電 6 月合併營收 1,484.71 億元，第二季合併營收 3,721.46 億元，同創歷史新高紀錄。台積電第二季業績續創新高，主要是因為來自高效能運算（HPC）相關應用的需求持續成長，進而抵消智慧型手機的季節性影響，而第三季蘋果 A15 應用處理器量產出貨，7／6 奈米及 5 奈米等先進製程產能滿載，法人預期季度營收將再創新高。

7.2454 聯發科公告 6 月合併營收達 477.56 億元，累計第二季合併營收為 1,256.53 億元、季成長 16.3％，不僅超越財測中高標水準，且寫下單月、單季同創歷史新高的亮眼成績。法人看好，聯發科下半年營運將可望維持上半年的高檔水準，帶動全年獲利賺進超過五個股本的歷史新高表現。

8. 記憶體族群第 2 季財報在 2408 南亞科上周五（9 日）公布單季獲利爆衝之後，市場信心大振。法人看好，3260 威剛、2344 華邦、2337 旺宏等記憶體相關業者第 2 季財報也將繳出亮麗成績單，其中，威剛、華邦單季獲利可望較首季翻倍，威剛每股純益有望挑戰 7 元。

