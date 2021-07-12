【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

Delta 變種病毒加速擴散，高疫苗接種率國家染疫人數仍明顯上升，全球經濟復甦速度恐減緩，聯準會 12 日起逐步出售手上的公債，駐伊拉克美國大使館遭攻擊，上述消息令國際股市重挫；拜登有意抑制海運價格；股后第二季毛利、獲利皆下滑，外資在法說會後普遍保守看待；9 日台股受上述利空消息影響開低走低，類股跌多漲少，其中以玻璃及運輸股挫逾 8%，表現最差，盤中雖有買盤點火 LED、PCB、散熱模組、DRAM 等族群，無奈大型電子權值股走跌，使得大盤失守五日及十日均線，終場加權指數收在 17661.48 點，跌 204.61 點或 1.15%，成交額 5500.7 億元。OTC 指數收在 215.85 點，跌 1.17 點或 0.54%，成交額 878.19 億元。



三大法人連三天同步賣超，且加大賣超力道，9 日台股日線連四黑，滑落 17700 點，周線結束連 7 紅，五日均線轉而向下，日量縮水逾 15%，技術及籌碼面皆出現轉弱訊號。雖然台股近期受國際股市波動呈現向下走勢，不過台灣 6 月出口年增 35％，連 12 紅，財政部預估下半年出口可望持續擴張，7 月估年增 29% 至 33%。護國神山 6 月營收月增 32.1%，年增 22.8%，創歷史新高。第三季為電子業傳統旺季，接下來進入 iPhone 拉貨期，營收表現好，股價被低估族群，有機會吸引買盤目光，預期台股有望重返五日均線，選股可留意 6 月營收創新高、股價漲幅相對落後族群波段操作。