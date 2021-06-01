遠傳5G用戶數成長速度優於預期 8月有望達百萬戶

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (1) 日表示，已在全台建置超過 6000 座 5G 基地台，且 5G 用戶成長優於速度預期，看好今年 8 月，遠傳 5G 用戶將達百萬戶。

愛立信今日舉行 UnBoxed Office 線上活動，並邀請井琪一同對談，分享疫情期間在台灣推動 5G 經驗與未來展望。

井琪表示，自遠傳開台 5G 至今，已在全台建置逾 6000 座基地台，在網路積極布局、使用體驗提升下，不到一年的時間，5G 用戶滲透率已達 1 成，成長速度超乎預期，看好今年 8 月 5G 用戶達百萬戶規模。

針對 5G 網路發展重要因素，井琪認為，在 5G 競爭市場中，網路可靠性是核心、網路體驗是讓消費者體驗有變革，電信則屬於新業務，要找出可與業界做出區別的地方。

5G 應用方面，井琪表示，遠傳在智慧醫療、智慧工廠、娛樂影音服務等領域有斬獲，其中，在智慧工廠方面，已協助台達電等科技廠，藉由 5G 大幅提升生產力。

另外，遠距醫療部分，遠傳攜手亞東醫院導入遠距診療，透過自主開發的遠距診療平台與院內系統的整合，可視訊看診，兼顧一般民眾急性與慢性病患就醫需求，降低不必要出入醫院頻率與染疫風險，目前一週門診量已達 101 診次。