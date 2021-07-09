〈東元改選前哨戰〉捍衛自身清白 董座對黃育仁提毀謗告訴

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝不滿菱光 (8249-TW) 董事長黃育仁多項指控，為捍衛自身清白，繼發出親筆信嚴正駁斥後，今 (9) 日赴台北地方檢察署對黃育仁提出毀謗告訴。

邱純枝提出四大聲明，以下為全文：

一、本人家族就算窮，也是窮的清清白白！個人自幼從不羨慕他人財富，也無一絲一毫覬覦不義之財之念！黃育仁先生的指控，不僅傷害本人珍惜的名譽，更傷害了我的家人、師友，今天公開按鈴申告，除了要爭取司法的正義，更是要讓認識邱純枝的人了解，一切指控均為「無中生有」的妄言，我將捍衛到底！

二、本人向來十分看重名譽，決不容半點被汙衊，黃先生所言俱非事實，已涉犯刑法第 309 條第 1 項之公然侮辱罪嫌及第 310 條第 2 項加重誹謗罪嫌，亦連帶嚴重影響東元電機。本人鄭重宣告，黃育仁先生所為任何不實批評本人之言論，本人為捍衛自己的清白，均會提出告訴，請其勿再試法、犯法，並鄭重呼籲外界切勿再以訛傳訛。

三、黃育仁先生以打壓、誣衊本人方式爭取東元電機董事長之位，其行徑令人深感不齒！從其行徑可見難任董事長職務。

四、希望檢察官儘速起訴，司法能換取個人清白，以端正若干人士信口開河毀損他人聲譽的惡劣行徑，以維法紀！

黃茂雄昨日也發表公開信，指出對黃育仁捏造不實言論攻擊家人和東元董事長邱純枝，痛心給予譴責。他強調，「有關公司的公開收購一切遵照法令辦理」，意味著先前鈺叡收購菱光、安富國際收購東友都會繼續進行，宣示自己與黃育仁之間的父子大戰不會就此停手。