【台新投信】各國政府力挺 全球永續基金吸金逼近2兆美元 首選實際促進減碳目標之ESG環保基金

台新投信指出，後疫情時代下，環保題材已成為各國政策簇擁的重點，相關公司成為資金追逐的標的。根據晨星最新統計，2021 年第一季全球永續投資基金的資產淨流入 1853 億美元，不僅連四季吸引資金淨流入，較前季淨流入規模 1583 億美元更明顯成長 17%，全球永續投資基金總規模達到 1 兆 9845 億美元、逼近 2 兆美元大關。近年大量基金名稱冠上 ESG、綠色或永續，但有些基金投資內容跟環保或永續差距很遠，投資人應優先布局對 ESG 目標、策略和數據說明清楚，如明確於基金公開說明書指出減碳目標之 ESG 環保基金。

台新 ESG 環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，2015 年 12 月聯合國通過《巴黎協定》，要求在本世紀前將全球氣溫升幅控制在攝氏 2 度內，但聯合國 2019 年示警，即使各國承諾的減碳計畫全數達標，本世紀末全球氣溫升幅估將達 3.2 度，環境解決方案重要且迫切，全球政府與企業積極行動，制定目標、增加相關支出。如美國未來四年投資乾淨能源金額高達 4 千億美元；歐盟復甦基金 7500 億歐元中有三分之一投入綠能；蘋果比歐盟更積極，宣布 2030 年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。

【個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表基金未來之必然持股】

蘇聖峰表示，近年 ESG 或永續相關基金大量發行，但其實有些基金只是剔除有爭議的產業，如武器、煙草、槍枝、忽視人權或勞工、避開森林砍伐和二氧化碳製造（如煤炭）等，有些基金的實際操作策略模糊，惟有對 ESG 目標、策略和數據說明清楚，並能定期進行 ESG 信息的披露，才能稱得上是符合 ESG 精神的基金。以減碳目標為例，台新 ESG 環保愛地球成長基金之國外投資顧問依據投資流程與風險控管建構之策略運用截至 2021/3/31，每投資 100 萬美元相較於產業，約可減少 225 公噸碳排放量，等於減少 49 輛車子的年碳足跡。真正的 ESG 環保基金，確實能促成有意義的改變。

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