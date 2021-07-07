2021溫網錦標賽LiTV線上免費看 同步感受賽事最前線

2021 溫布頓網球錦標賽 (溫網) 已於 6 月 28 日正式揭開序幕，溫網錦標賽擁有超過百年歷史，去年因疫情迎來第二次世界大戰後的首次停辦，今年終於又可以看到精彩的溫網賽事。由於 Fox 體育台自元旦起撤出台灣，溫網在台灣可以看到的管道只剩下博斯體育台，LiTV 立視線上影視日前已推出註冊後免費看的優惠活動。

LiTV 立視線上影視為持續提供用戶多元即時的運動內容，長年和博斯體育台簽約合作，為目前少數擁有完整博斯體育八台的台灣 OTT 線上串流平台。相較其他 OTT 平台，LiTV 擁有台灣最完整的體育賽事頻道，讓球迷隨時掌握第一手戰況。

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LiTV 指出，雖然今年台灣網球一哥盧彥勳在溫網首輪吞敗，大滿貫的最後一舞留下遺憾，但本屆溫網還有諸多組合值得關注，隨著戰況深入，比賽也變得越來越精彩，台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴也在日前逆轉勝拿下前 8 強門票，締造姊妹倆在溫網合作最佳成績；女雙衛冕冠軍謝淑薇在經歷更換搭檔的磨合期後，也順利晉級八強，若是兩組台將能在決賽碰頭，必是台灣球迷的福音。

另外，過去 17 年來的 69 場大滿貫，被稱之為網壇三巨頭的 Federer、Nadal、Djokovic 就拿下了 57 座。隨著三巨頭的年紀漸長，誰將成為未來的網壇稱霸者，也將是本次溫網的重要看點之一。

值得一提的是，LiTV 不僅體育賽事頻道完備，更有多達 400 台電視頻道節目可供選擇，還為使用者貼心準備了「整套看」的頻道，針對時下熱門的題材，整理成 70 個免費頻道，讓消費者隨時可以觀看時下最熱門、最值得回味的節目。包括熱門韓劇、陸劇、綜藝節目、熱門卡通哆啦 A 夢、星爺經典電影等，在 LiTV 上都可以找到 24 小時輪播的免費頻道，且可以任選集數，依據自己的步調和喜好，觀看自己當下最感興趣的內容。

在全球疫情尚未平息，出國觀賞國際賽事更遙遙無期， LiTV 希望帶來最即時的精彩比賽實況，現在只要線上註冊，就可以和全球球迷一同見證 2021 年溫網霸主降臨的輝煌瞬間。除了豐富的影音內容，LiTV 更支援市面上全部裝置，包括手機、平板、電腦、電視及機上盒、車載，讓您走到哪裡看到哪裡，在家任何時間地點都能看。