原來塔位都是「租的」 使用年限到期 就要重新購買

當面臨生命告別時，如何安排摯親最後安心的住所，是家屬首先面對的問題，針對公塔、私塔、寺廟塔位的選擇，私營塔位雖以設備格局及服務取勝，但價位相對高，況且過去法規尚未健全，多半只有「使用權」而非所有權，往往遇到業者經營不善，建物產權易手，租用權喪失，甚至遇到業者倒閉求助無門；公立塔位雖然價格親民，但服務不佳，常受民眾垢病，大多數寺廟塔位皆不合法，政府已全面取締，以目前塔位現況要找到摯親安心的永久住所，實在是一個難題。

「購買」永久住宅 取代「租用」塔位

因民眾只有「塔位使用權」，當建物老舊或碰上天災損壞不堪使用時，家人就要重新租用新塔位，但以現行法規，各地方政府針對骨灰骸存放年限並無統一，目前最高骨灰骸存放年限為 50 年，現有塔位有的僅剩 20~30 年使用權，屆時還須煩惱塔位存放問題，根據《殯葬管理條例》第 28 條，當建物使用年限到期，經公告 6 個月，若無家人出面處理，親人骨骸就會面臨被拋灑的困境，根本解決方式是以「購買」方式來取代「租用」，自己擁有「土地､建物所有權狀」，居住權益才有保障。

首家公辦民營的福祿壽生命藝術園區

「福祿壽生命藝術園區」是首家民間業者與政府合作，以「公辦民營」的方式經營，園區耗時 10 年時間，投資 18 億元，2018 年開啟營運，園區位於苗栗縣後龍鎮，地理交通方便，緊鄰後龍交流道路程僅需 2 分鐘，距苗栗高鐵站七分鐘車程，並且提供千坪停車場。不僅兼具公營價格優勢，同時享有私人企業的用心服務，並針對塔位租用產生的社會問題，特別規劃出鳳凰藝術園區，提供民眾永久安居的選擇。

(圖: 業者提供)

鳳凰藝術園區，提供永久安心的住宅

鳳凰藝術園區總面積 11 公頃，保留綠地 3.8 公頃，公共設施 6.1 公頃中，打造藝術公園與 600 坪美術館及家屬休息中心。全區採低密度開發，建物使用面積僅佔 10%。

建物第一期「喜悅帝寶 Villa」永世豪宅，基地面積 567 坪，建物 189 坪，中庭景觀 378 坪，背山面海，擁有最開闊的景觀及頂級的建物，室內以楊英風美術館特別製作「祥瑞圓滿 - 母子鳳凰」作為整體設計主題，內牆採用日本制奈米級玉晶石，外牆採用北歐瑞典制、耐寒耐腐蝕材質。

(圖: 業者提供)

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1444 期】

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