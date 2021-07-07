【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

歐元區加速復甦，6 月 IHS Markit 製造業與服務業 PMI 指數雙雙上揚，推升歐股走強；沙國與阿聯無法化解歧見，OPEC + 取消原定 5 日舉行的會議，推升國際油價漲逾 1%；二項消息激勵日韓股市開高，6 日台股開高後登上 18000 點，航運、玻璃、造紙、百貨及觀光股領漲，惟高檔獲利了結賣壓出籠，鋼鐵、油電及電子股表現虎頭蛇尾，使得大盤由紅轉黑，未能站穩 18000 點關卡，終場加權指數收在 17913.07 點，跌 6.26 點或 0.03%，成交額 6067.48 億元。OTC 指數收在 215.3 點，跌 1.29 點或 0.6%，成交額 862.09 億元。



6 日台股雖日線收黑，不過市場預期整體上市櫃公司 6 月營收表現還不錯，下檔承接力道不弱，使得大盤守穩 17900 點防線，日量連四天處於 6000 億之上，技術面表現仍佳。籌碼方面，外資及自營商 (自行買賣) 小幅買超，投信則連五天賣超。指數位於高點，法人等待 6 月營收出爐，操作力道跟著縮水，電子成交比重降至 32.11%，不過看好歐美國家解封行情，配合美國基建計畫施行，iPhone13 進入備貨期，車用電子需求強勁，電子及傳產股各擁題材，預期指數有機會再創高峰，惟高檔壓力沉重，震盪幅度加大，建議選擇低本益比族群波段操作。