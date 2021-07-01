群益權證小教室：投資人必看的基本面-產業選股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

盤後搜尋「基本面」中的「產業選股」，投資人可以從下拉選單選擇有興趣的標的產業類別。

以 2021/6/30 盤後資料為例，航運業前六個選項分別為榮運 (2607-TW)、慧洋 - KY (2637-TW)、萬海(2615-TW)、台驊投控(2636-TW)、台航(2617-TW)、長榮(2603-TW) 且於當日紛紛漲停，提醒權友漲停標的權證須留意價格偏離風險。

若以長榮航 (2618-TW) 為例，點擊標的名稱左邊紅色放大鏡可進入權證搜尋頁面，因近期貨櫃海運業持續大漲，建議看多標的，選取「認購」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

今天幫大家挑選出來的長榮航群益 11 購 01 (035876 -TW) 權證，不僅符合我們所篩選的價內外程度及剩餘天期條件，有效槓桿也有 2 倍以上，看好條件就可以直接透過群益權民最大網下單。

今天的「群益權證小教室」到這邊告一段落，明天有更精彩內容，我們明天見！