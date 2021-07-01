◆盤勢分析

1. 周三 (30 日) 為今年上半年的最後一個交易日，美國 6 月小非農優於預期，美股雖漲跌互見，但仍維持高檔盤堅格局，周三以道瓊表現相對強勢，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.17%~+0.61% 之間。台積電 ADR 則下跌 0.06%。

2. 周三為月底及季底結帳日，原物料、半導體齊攻下，台股開平高走高震盪，最高點 17,797 點再創加權指數歷史新高，最低點 17,648 點守穩 5 日線（17,571 點），終場指數上漲 157.27 點，漲幅 0.89%，收在 17,755.46 點，成交金額為 5,375.08 億元，大於 5 日均量（4,960 億元）及 20 日均量（4,820 億元），航運佔成交比重 30%，鋼鐵佔成交比重 23%，電子股成交比重 32%，資金仍集中在航運及鋼鐵，大盤缺電依舊。三大法人合計買超 226.04 億元：外資買超 200.07 億元、投信賣超 1.19 億元、自營商買超 27.16 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）均線：支撐為 17,400 點至 17,500 點，壓力為 17,900 點至 18,000 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（88）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

4. 周三櫃買指數漲幅 0.86%，收在 214.12 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 208 點附近，壓力為 216 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（85）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

5. 觀盤重點：台股近期走勢高檔盤堅，但建議投資人勿因「害怕錯過行情」的心態而倉促追高，仍須提防獲利了結賣壓，並密切觀察量能變化，選股方面，可留意 2021 年展望佳、第二季財報優、預期 7 月營收靓且下半年營運正向的類股，包括半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技、車用、伺服器、運動風等。

6.2327 國巨與 2456 奇力新 30 日申請停牌交易，兩家公司分別召開董事會，通過以股份為對價的股份轉換案，由國巨取得奇力新百分之百股份，換股比例為以每 1 股奇力新普通股換發 0.2002 股國巨普通股。國巨近年透過國際性併購及內部產品組合優化調整後，著重在高階規格產品佈局，而奇力新是全球第四大電感廠，透過本次的整併，預期 (1) 將使國巨的產品組合更加完整、(2)營運壯大後，有能力再啟動更大規模的收購案。

7. 全球鋼鐵市場續旺，美國拜登政府通過擴大基建案，吸納全球鋼鐵料源，有助鋼鐵價格續升，而近期國際鋼鐵強權中國大陸、俄羅斯透過關稅政策爭奪鋼料，再使鋼價續揚，近期鋼價上漲的速度大於煤鐵礦原料成本提升，包括 2002 中鋼在內的高爐煉鋼廠，獲利可望顯著增加。

8. 海運市場熱，不僅貨櫃就連散裝也熱度持續增溫，近期除 BDI（波羅的海運價指數）上漲外，第 3 季海岬型的遠期運價日租金已經來到 4 萬美元，顯示市場對於散裝船的未來樂觀。2612 中航於 6/30 舉辦線上法說會，在供需正面發展下，亦看好散裝後市。

