【英皇金融】匯市分析

關注焦點：

週三：中國 6 月官方 PMI (09：00)

美國 6 月 ADP (20：15)

週四：OPEC 會議

中國財新 PMI (09：45)

美國 6 月 PMI (21：45)

週五：美國 6 月非農報告 (20：20)

美國 5 月耐用品訂單 (22：00)

今日重要經濟資料：

14：00 英國第一季國內生產總值 (GDP) 季率終值 ‧ 預測 - 1.5%‧ 前值 - 1.5%

14：00 英國第一季國內生產總值 (GDP) 年率終值 ‧ 預測 - 6.1%‧ 前值 - 6.1%

15：55 德國 6 月經季節調整的失業人口變動 ‧ 預測減少 1.6 萬 ‧ 前值減少 1.5 萬

15：55 德國 6 月未經季節調整的總失業人口 ‧ 前值 268.7 萬

15：55 德國 6 月經季節調整的總失業人口 ‧ 前值 273.9 萬

15：55 德國 6 月經季節調整的失業率 ‧ 預測 5.9%‧ 前值 6.0%

17：00 歐元區 6 月 HICP 年率初值 ‧ 預測 + 1.9%‧ 前值 + 2.0%

17：00 歐元區 6 月扣除食品和能源的 HICP 年率初值 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 0.9%

20：15 美國 6 月 ADP 民間就業崗位 ‧ 預測增加 60.0 萬 ‧ 前值增加 97.8 萬

20：30 加拿大 4 月國內生產總值 (GDP) 月率 ‧ 預測 - 0.8%‧ 前值 + 1.1%

21：45 美國 6 月芝加哥 PMI‧ 預測 70.0‧ 前值 75.2

22：00 美國 5 月成屋待完成銷售指數 ‧ 前值 106.2

22：00 美國 5 月成屋待完成銷售指數月率 ‧ 預測 - 0.8%‧ 前值 - 4.4%

本週要聞：

周五 / 美國 5 月核心 PCE 物價指數較前月上升 0.5%，較上年同期上升 3.4%

美國 5 月 PCE 物價指數較前月上升 0.4%，較上年同期上升 3.9%

美國 5 月個人支出較前月持平，個人所得較前月減少 2.0%

XAU 倫敦黃金 - 金價窄幅爭持待變，觀望美國非農數據

美元兌主要貨幣周二小幅走穩，備受關注的美國非農就業報告公佈前，市場人士大多離場觀望。美國就業報告可能會影響美國聯邦儲備理事會 (FED) 退出刺激計劃的時機。調查顯示，預計美國勞工部將公布，6 月非農就業崗位增加 69 萬個，高於 5 月的增加 55.9 萬個，失業率 從前月的 5.8% 降至 5.7%。投資者還在關注美國周四將公佈的美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數，以研判未來利率走向的線索。此外，由於新冠疫情可能遏制全球經濟復甦，風險偏好受到打壓，澳元、紐元等商品貨幣均受到打擊。

倫敦黃金仍然延續著上周以來的窄幅橫盤走勢，向上大致受限於在近期受制於 100 天平均線 1791 美元，至於向下關鍵則要留意月中險守著的 1760 美元，估計將要突破此區間才可引延明顯的走向。以 2020 年 3 月低位 1451 起始的累計升幅計算，50% 的調整幅度在 1761 美元，正正是接近於上述的區間底部位置，若後市終見失守，料金價將開展新一輪跌勢，下試目標看至 4 月底低位 1755 以至 100 周平均線 1721 美元。反之，若上破區間頂部 1791 美元，才可望金價得以重新走穩，預計較大阻力看至 1800 美元關口以至 200 天平均線 1830 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 14 日–1,044.61 噸

6 月 15 日–1,044.61 噸

6 月 16 日–1,045.78 噸

6 月 17 日–1,041.99 噸

6 月 18 日–1,053.06 噸

6 月 21 日–1,049.56 噸

6 月 22 日–1,049.56 噸

6 月 23 日–1,046.65 噸

6 月 24 日–1,042.87 噸

6 月 25 日–1,042.87 噸

6 月 28 日–1,045.78 噸

6 月 29 日–1,045.78 噸

6 月 29 日上午定盤價：1769.60

6 月 29 日下午定盤價：1755.45

倫敦黃金 6 月 30 日

預測早段波幅：1756 – 1769

阻力位：1778 – 1788 – 1796

支持位：1745 – 1735 – 1727

XAG 倫敦白銀 - 銀價險守 250MA，短線料續呈盤整

倫敦白銀亦同樣在近日處於窄幅整理走勢中，目前正下試著位於 25.70 的 250 天平均線，暫見銀價至今仍可險守於此區之上，但圖表見 RSI 隨機指數剛又開始出現回落，或見銀價跌破此支撐的風險加劇，下延跌幅料會看至 25 以至參考 3 月低位 23.75 美元。而上望阻力看至 100 天平均線 26.52 及 25 天平均線 27.10 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 14 日–17,946.59 噸

6 月 15 日–17,946.59 噸

6 月 16 日–17,946.59 噸

6 月 17 日–17,842.76 噸

6 月 18 日–17,724.51 噸

6 月 21 日–17,594.72 噸

6 月 22 日–17,551.46 噸

6 月 23 日–17,493.78 噸

6 月 24 日–17,450.53 噸

6 月 25 日–17,395.73 噸

6 月 28 日–17,395.73 噸

6 月 29 日–17,453.41 噸

倫敦白銀 6 月 30 日

預測早段波幅：25.70 – 25.88

阻力位：25.93 – 26.11 – 26.28

支持位：25.59 – 25.40 – 25.00

EUR 歐元 - 歐元受阻 1.20 關口，沽壓猶存

歐元兌美元上周雖然稍緩弱勢，但向上明顯見匯價受壓於 1.20 關口下方，而附近亦見 100 天平均線位於 1.2030 水平，此外，圖表亦見 RSI 及隨機指數正處超買區域，並有著初步回落跡象，故若歐元兌美二本周早段仍然居於 1.20 關口下方，料短線仍有下試壓力，當前較大支撐指向 1.1840 及 3 月底險守著的 1.17 關口，下一級看至 1.15 關口。至於向上較大阻力回看 1.2150 以至本月初高位 1.2254。

本週要聞：

歐元區 6 月消費者信心指數初值升至負 3.3

預估波幅：

阻力 1.2000/30 – 1.2150 – 1.2250*

支持 1.1840 – 1.1700 – 1.1500

JPY 日圓 - 日圓續見受制 111 關口

日本央行周二表示，與 6 月份的購債內容相比，將在 7-9 月份縮減對 1-3 年、5-10 年和 10-25 年內到期的日本公債購買量。日本央行宣布了未來一個季度的計劃，而非按照慣例在下個月宣布。央行固定了更長時間內的債券購買量，而不是微調其操作以控制債券收益率。

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，而近幾個交易見匯價受制 111 的阻力水準，若短線仍未能作出突磻，可望美元兌日圓將呈回吐壓力。較近支持先看 10 天平均線 110.50 及 109.10；支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算， 50% 及 61.8% 的調整幅度分別為 106.75 及 105.75。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21 水平。

預估波幅：

阻力 111.00 –112.21

支持 110.50 –109.10 – 107.46 – 106.75

GBP 英鎊 - 英國央行維持刺激措施不變，料通脹率會在 3% 之上觸頂

技術圖表可見，10 天平均線剛跌破了 25 天平均線，同時匯價亦已失守 25 天線，自五月初至今，匯價亦一直守住此指標不破，目前 25 天線處於 1.4050 水準，估計若匯價繼續居於此區下方，可望英鎊仍有下試壓力。以自去年九月起始的的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.3645，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3455 及 1.3270 水平。上方阻力預估在 1.40 及 1.42 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000/ 50 - 1.4100* – 1.4200

支持 1.3645 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩，觀望本周數據

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於 0.8920 水準附近築起底部，至本月中更升破 0.91 的區間頂部，而圖表見 RSI 及隨機指數正作上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，50% 的反彈水準為 0.92，擴展至 61.8% 的幅度則會看至 0.9265。較大阻力預估在 0.9320 以及 0.9500 水準。至於下方支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9200 - 0.9265 – 0.9320 – 0.9500

支持 0.9000 – 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 美國非農就業報告公布前市場觀望

美元周一持穩，投資者在本周五美國非農就業報告公布前離場觀望，該報告可能決定美國聯邦儲備理事會 (FED) 的貨幣政策走向。調查顯示，預計美國勞工部將報告 6 月新增就業崗位 69 萬個，5 月為 55.9 萬個，失業率將降至 5.7%，5 月為 5.8%。自本月稍早美聯儲政策會議結果公布以來，美元一直處於上行軌道，多數美聯儲決策者在那次會議上預計在 2023 年底前至少加息兩次，每次 25 個基點。投資者還將關注周二公布的美國消費者信心數據，以及周四公布的美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數，以尋找利率走向的線索。

澳元兌美元逐步回穩，重要的是圖表可見上周匯價於 250 天平均線獲見支撐，或可望澳元短期仍有靠穩傾向。以五月至今的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度為 0.7635，擴展至 50% 及 61.8% 幅度則分別看至 0.7685 及 0.7735 水平。較大阻力看至 100 天平均線 0.7715 水平，估計短期可進一步衝破此區的機會不大。而下方支持繼續留意目前位於 0.7490 的 250 天平均線，倘若後市失守此區，則有望澳元將開展新一輪的下挫走勢，延伸跌料為，50% 及 61.8% 的調整幅度將看至 0.75 及 0.7370 水平。較大支撐料為 0.7250 水準。

預估波幅：

阻力 0.7635 - 0.7685 – 0.7715 – 0.7720

支持 0.7490* - 0.7370 – 0.7250

NZD 紐元 - 紐元初步呈觸頂回落，短線見下滑風險

紐西蘭央行周二表示，在國內有利的衛生成果、全球需求改善、以及紐西蘭商品和出口價格上漲的支持下，經濟活動正恢復到新冠疫情前的水平。央行在其年度意向聲明中說，在大規模貨幣和財政刺激措施的支持下，消費者支出和建築活動回升也在支撐著就業增長。央行指出，只要新冠疫情得到控制，全球經濟復甦得以持續，最終經濟政策可望在中期內正常化。

紐元兌美元方面，在連挫三周之後，上周紐元終見重新走穩，周線錄得近百餘點升幅，但來到本周一明顯無以為繼，自接近 0.71 關口出現明顯回挫。從技術圖表可見，此前由五月初開始，紐元曾三度下探位於 0.7120 附近的頸線，並終在 6 月中旬失守引發隨後的挫跌，而如今這次反撲倘若向上受制於此頸線，則有機會形成一記技術後抽，並料會開展新一波跌勢。而圖表亦見 RSI 及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落，也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向 0.70 關口以至本月低位 0.6923，進一步預估在 0.6850 及 0.6720 水平。而向上較大阻力料為 50 天平均線 0.7175 以至 5 月高位 0.7316。

預估波幅：

阻力 0.7175 - 0.7316

支持 0.7000 - 0.6923 – 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 疫情風險再起，商品貨幣承壓

美元兌主要貨幣周二稍見持穩，因新冠疫情可能遏制全球經濟復甦，風險偏好受到打壓，澳元、紐元等商品貨幣均受到打擊。澳洲正在抗擊小規模但快速發展的疫情，幾個城市採取了緊急封鎖措施。而紅十字會表示，印度尼西亞的新冠病例激增，正將這個東南亞國家帶到 “災難” 的邊緣。至於美元和日圓受益於一些避險需求，因為傳染性較強的 Delta 病毒株在亞洲和其他地區傳播，激起了人們對進一步封鎖的擔憂。

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，過去兩周已開始脫離此區，當前將留意 100 天平均線，上周初未能明確突破，如今有機會再上探目前位於 1.2395 的 100 天線，若後市終可明確突破，則可望美元有維持走高的動力。以去年 11 月的下跌幅度計算， 38.2% 的反彈幅度在 1.2530，擴展至 50% 及 61.8% 的反彈幅度將分別看至 1.27 及 1.2860 水平。至於較近支持料為 1.2250 及 25 天平均線 1.2150，下方支撐將繼續留意 1.20 關口。

預估波幅：

阻力 1.2530 - 1.2700 – 1.2860

支持 1.2340 - 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價挫跌，市場等待 OPEC + 會議結果

技術圖表所見，近日參考目標先為 74.30，另外，以 68 美元的頸線作計算，8 美元的延伸距離，技術目標將可看至 76 美元。而較大目標料為 2018 年 10 月高位 76.90 美元以至 78 水平。然而，圖表見 rsi 及隨機指數正大幅回跌，短期或見油價稍呈回落，支持位預估在 72.30 及 25 天平均線 70.40 美元，關鍵指向 65 美元關口。

預估波幅：

阻力 74.30 - 76.00 – 76.90 – 78.00

支持 72.30 – 70.40 – 65.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)