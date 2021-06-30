中信金ESG績效奪台灣第一 台港深滬200家上市公司排第四

第一屆「大中華企業可持續發展指數」(GCBSI) 評比結果公布，中信金 (2891-TW) 拿下臺灣企業第一，且在富時台灣 50 指數、香港恆生指數 50、深圳 100 指數及上海上證 50 指數共 200 家兩岸三地的上市企業中名列第四，於永續價值觀、管理和實踐過程、對利害關係人、經濟、社會和環境的影響和貢獻，獲得高度肯定。

對於在大中華企業可持續發展指數名列前茅，中國信託金控總經理吳一揆表示，面對氣候變遷風險加劇、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，全球各界高度關注永續議題，促成涵蓋企業、評比單位、機構投資人、主管機關等的資本市場生態系蓬勃發展，扮演驅動全球低碳轉型及永續變革的要角，呈現企業永續績效的指數，也是公司自我檢視的最好機會。

吳一揆表示，中信金控以「臺灣第一、亞洲領先」的金融業領導品牌自許，發展金融業務的同時，也重視深化企業永續作為，此次拿下臺灣企業之首，證明中信金控於永續發展範疇的成績有目共睹，更激勵中信金控持續提升自我，成為更優質的企業公民。

「大中華企業可持續發展指數」是由政治大學商學院信義書院與香港中文大學商學院商業可持續發展中心（CBS）合作進行。CBS 從 2015 年起每年公布「香港企業可持續發展指數」，2020 年調查擴大涵蓋臺灣、香港、深圳、上海證券交易所上市的企業，根據「價值觀」—「過程」—「影響」的模式予以評分，三方面評估各公司對利害關係人、經濟、社會和環境的影響和貢獻，而七個利害關係人包括社會、客戶、雇員、環境、政府、投資者和供應商。

除了香港中文大學及政治大學，另由香港通用檢測認證有限公司（SGS）擔任技術合作夥伴，負責抽樣核實企業提交的資料。

放眼未來，中信金控持續永續策略三大主軸「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」，結合信任（TRUST）五大承諾－透明的治理方針（Transparency）、負責任的環境態度（Responsibility）、窩心的員工照顧（Understanding）、完善的產品服務（Satisfaction）與齊心的社會成長（Together），擘劃永續藍圖並落實於日常營運。透過金融業核心競爭力，中信金控將與利害關係人策略性議合，共創更包容、具韌性且永續的多元社會，提升共享價值。