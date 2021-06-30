Q2爆紅股傳產族群囊括前九名 燁輝、中鋼分居冠亞軍

Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布今年第 2 季網友最關注的台股指標，隨著傳產需求回溫，加上報價走揚，前十大指標由鋼鐵、造紙、紡織、玻璃原物料等族群拿下 9 席，燁輝 (2023-TW)、中鋼 (2002-TW) 分居冠亞軍，電子股中則僅有世芯 - KY(3661-KY) 上榜。

Yahoo 奇摩股市表示，鋼鐵族群受惠鋼價上漲、接單暢旺，今年以來強勢表態，除了龍頭股中鋼外，鍍面烤漆鋼材龍頭廠燁輝業績動能強勁，累計前 5 月營收年增近 6 成，散裝貨運商慧洋 - KY(2637-TW) 同樣受惠運價上漲，位居第 3 名。

原物料漲風也吹進造紙、紡織、玻璃等產業，Yahoo 奇摩股市指出，紙漿大廠華紙 (1905-TW) 因提早布局造林，擁有兩岸 42 萬畝自有林地碳權資產，也成為網友關注標的，而在太陽能、風電商機帶動下，電線電纜廠華新 (1605-TW)、大亞 (1609-TW) 均榜上有名。

今年第 2 季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，燁輝、中鋼、慧洋 - KY、華紙、華新、南紡 (1440-TW)、台玻 (1802-TW)、大亞、海光 (2038-TW)、世芯 - KY。

ETF 方面，Yahoo 表示，第 2 季投資人居高思危，加上疫情升溫下，由反向 ETF 台灣 50 反 1(00632R-TW) 居冠，此外，採 ESG 選股策略的國泰永續高股息 ETF(00878-TW)、納入多檔面板股的元大台灣高股息 (0056-TW) 則分居 2、3 名，元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 排名緊接在後。