〈台股盤前〉大盤可望續攻高 結帳賣壓加大震盪幅度

美股周二全面上漲，那指、標普續寫新高，台積電 ADR、台指期夜盤也同步走揚，法人分析，台股可望再度挑戰新高，不過後續恐有獲利結帳壓力，震盪幅度恐加大。

道瓊漲 9.02 點或 0.03%，收 34292.29 點、標普漲 1.19 點或 0.03%，收 4291.8 點、那指漲 27.8 點或 0.19% 收 14528.3 點、費半漲 25.7 點或 0.77%，收 3348.9 點。

台指期夜盤也隨美股走揚，上漲 59 點收 17598 點；台股 ADR 方面，台積電 ADR 周二上漲 0.5% 收 120.23 美元，較台北交易股票溢價 12.8%；聯電 ADR 也漲 0.8% 收 53 美元，溢價率 0.9%。

市場消息方面，鴻海轉投資夏普宣布，出售旗下鏡頭廠康達智 (Kantatsu) 連雲港廠，給遼寧中藍電子科技 (ZET)。

據了解，中藍是中國鏡頭關鍵零組件音圈馬達 (VCM) 指標廠，也是華為轉投資孫公司，此次收購案將讓華為集團進一步整合鏡頭與 VCM 能量，進逼大立光、玉晶光等台廠。

鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 5 月自結損益 6.88 億元、月增 19.8%、每股純益 0.48 元；累計前 5 月稅後純益 29.62 億元，每股純益 2.06 元。