遠雄人壽新莊建案降價也賣不完 挨罰200萬元並限期賣光

遠雄人壽投資興建位於新莊副都心「遠雄國匯」的建案，即使降價銷售情況也不如預期，違反「不動產投資必須即時利用並有收益」之規定，金管會今 (29) 日二度對遠雄人壽開罰，核處 200 萬元整及糾正處分，並限期於明年底前要銷售完畢。

遠雄人壽所投資的新莊副都心「遠雄國匯」建案，總戶數 200 戶，已完工銷售多年仍大滯銷，即使遠雄後來有降價求售，但仍賣不好。

保險局副局長張玉煇表示，依保險法第 146 條之 2 第 1 項規定，保險業對不動產的投資，需要將所投資不動產即時利用並有收益，而遠雄人壽此建案一直未在規定期限前銷售完畢，2019 年 6 月時有 167 戶、236 車位未出售，因此首度對遠雄人壽開罰，當時開罰 100 萬元，並限期一年內賣完，但是截至去年底，該建案還有 100 戶、146 車位未出售，因此金管會今天二度開罰。

對於建案滯銷，張玉煇表示，遠雄人壽指稱大坪數不符合市場趨勢的需求，且疫情衝擊也影響看屋人潮，整體考量、評估合理性之後，所以此次處分期限比兩年前開罰時多給予半年的改善期，也就是限期明年底前銷售完畢，或改出租並符合租金收益規定。

金管會呼籲，保險業以保險資金辦理不動產投資，應確實遵守保險法第 146 條之 2 第 1 項有關不動產投資應以即時利用並有收益為限之規定，並應強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益及健全公司經營。