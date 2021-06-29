【永豐期貨】鋼鐵及航運續強 台股創高後拉回震盪

期貨走勢

台指期週二下跌 3 點至 17530 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 68.19 點，電子期逆價差縮至 - 3.43 點，金融期逆價差縮至 - 5.8 點。現貨部分，三大法人賣超 142.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1771 口至 - 9213 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 732 口至 - 29302 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1215 口至 - 12730 口。

週一美國科技股漲勢強勁，台積電 ADR 也上漲逾 2.6%，那指、標普改寫歷史新高，道瓊下跌 0.44%，標普 500 上漲 0.23%，那斯達克上漲 0.98%，費半指數上漲 2.52%。台股今天逾平盤上下震盪，高低振盪達 172 點，早盤一度衝破歷史高點 17709 點，最高來到 17713 點，但隨後賣壓湧現，漲幅收斂，終場加權指數小漲收 17598.19 點，各族群來看，傳產族群續強，鋼鐵及航運族群合計資金比重逾 55%，因俄羅斯對鋼鐵、銅、鎳出口課臨時關稅至少 15％，激勵鋼鐵股走高，但貨櫃三雄中尾盤走勢分歧，其中萬海終場翻黑下跌 2.67%，收 292 元，長榮則小漲近 2%，而電子資金占比僅約 3 成，台積電上漲 0.85%，收 595 元。台股今天早盤創高拉回震盪，但多頭格局依舊，短線觀察電子族群能否接棒，形成傳產、電子平衡輪動，帶領台股向上攻堅。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 降至 1.34。VIX 指數上漲 0.73 至 20.1。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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