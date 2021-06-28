外資獨厚鋼鐵人+面板三雄 買超前10強就抱走4檔鋼鐵

台股今 (28) 日上漲 87.98 點，收在 17590.97 點。外資、自營商同站買方、分別買超 52.49、20.74 億元，兩大法人都已經連 4 買，唯獨投信由買轉賣 17.53，三大法人合計買超 55.7 億元。其中，外資獨鍾鋼鐵人和面板三雄，光是鋼鐵股，買超前 10 強就佔了 4 檔。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 706 口至 10984 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 540 口，又突破 3 萬口水位、至 30034 口。

外資買超前 10 名分別為：中鋼 3.8 萬張、群創 2 萬張、彩晶和友達都 1.9 萬張、開發金 1.8 萬張、燁輝 1.7 萬張、中鴻 1.6 萬張、大成鋼 1.2 萬張，其餘依序為南紡、華新。

外資賣超前 10 名中，僅有台玻超過萬張以上、達 1.97 萬張，其餘依序為緯創、華航、強茂、日月光投控、元大滬深 300 正 2、聯電、元大金、南亞科、金像電。

投信買超前 10 名為：台半、台郡、威剛、新光鋼、頎邦、中鋼、聚和、啟碁、大成鋼、晶豪科。

投信賣超前 10 名為：旺宏、華邦電、台表科、台泥、漢磊、日月光投控、長榮、景碩、微星、茂林 - KY。

自營商買超前 10 名為：元大台灣 50 反 1 獲加碼 2.1 萬張、中鋼 1.4 萬張，其餘依序為大成鋼、元大 S&P 石油、凌陽、富邦臺灣加權反 1、群創、華邦電、華新、元大滬深 300 反 1。

自營商賣超前 10 名為：長榮航、元大滬深 300 正 2、富邦台灣半導體、中信中國高股息、金像電、富邦上証正 2、鴻海、美亞、國泰中國 A50 正 2、長榮。

整體來說，現階段大盤量價配合得宜，外資持續站在買方，且買超標的都聚焦大型股，推升盤勢沿五日線往上走，且多頭正熾的航海王和鋼鐵王，都不見三大法人明顯地逢高賣壓，利多不斷匯聚下，只要類股持續健康輪動，台股應可盤堅，不排除本週有機會挑戰歷史高點。