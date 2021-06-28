MWC今開幕 恢復實體展 人數預計僅往年的三分之一

2021 年世界行動通訊大會 (MWC 2021) 周一 (28 日) 在西班牙巴塞隆納展開，本次最大的特色是，所有實地與會者，都要經過新冠肺炎病毒陰性測試、配戴 FFP2 面罩，還要攜帶一個數位聯繫追蹤器。

今年預計有來自 143 個國家與地區，超過 3 萬人與會，與往年高達 10 萬以上的參會人數相比，人數將大為減少，但比起取消的去年，仍是令人振奮的進展。

這次參展商包括：Telefonica、Orange、華為、聯想和 Vodafone 等科技巨頭，主要是歐洲的電信業者與亞洲品牌。但愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 和三星均未參加。

大會組織者 GSMA 總經理 Mats Granryd 表示，他最擔憂的是，參展廠商同聲說「我們不來了」，但這並沒有發生。

他指出，在可預見的未來，不同的新冠肺炎病毒變種可能還會出現，必須要能夠應對。

今年的大會分為現場、線上，以及現場加線上方式舉行，業界希望這次科技盛會，能夠為未來這類商業聚會提供一個新模式。

巴塞隆納波蓋利亞市場 (La Boqueria) 舉行的預備會上，出席會議的商家和到會者，用拳頭或用肘部相碰，來互相問候，慶祝長時間的疫情隔離、封鎖，和只能通過視頻會議進行交流的結束。

西班牙對此一大會寄望甚深，政府數位化及人工智慧主管 Carme Artigas 在午餐會上表示，這次 MWC 的舉辦，是重啟經濟增長的起點。