〈半導體廠染疫〉京元電風波不斷 公司發聲明虛心受教

儘管京元電 (2449-TW) 移工群聚染疫案告一段落，不過，近來仍因委外仲介公司對於移工的宿舍、伙食等管理引發爭議，對此，京元電今 (28) 日也發聲明稿指出，公司已要求仲介公司在一周內將住宿同仁遷移至合法宿舍，同時祭出 5 大措施防堵疫情，也感謝外界基於愛護對京元電的指正，公司將持續檢討內部措施。

以下為京元電聲明全文：

面對疫情艱難，基於企業社會責任，縱使知道會面對社會各界排山倒海而來的諸多責難與指正，但我們在第一時間勇於面對，並對社會大眾發出警訊，遇事處事，為所當為，過程雖然艱辛，除了感謝京元所有同仁一起面對外，特別感謝中央疫情指揮中心在疫情爆發的第一時間成立前進指揮所，由王必勝執行長協同整合領導疫情中心團隊與勞動部、經濟部工業局、工研院等部會代表專家及苗栗縣徐縣長之相關局處團隊，大家不辭辛勞以最專業、最有效率的專案小組運作模式在短期內將相關疫情控制在一定範圍，同時也衷心謝謝媒體及社會各界基於愛護京元的若干指正。

京元電子之外籍移工同仁之住宿及生活管理均委託人力仲介公司負責，該外籍移工宿舍產權非本公司所有，仲介公司將其工業廠房部分樓層空間違規使用為宿舍一事，公司已要求仲介公司於一周內將住宿同仁遷移至合法宿舍。

有關用餐狀況及宿舍亂象，經了解，由於疫情爆發，涉及大量同仁短時間內緊急降載匡列移出至檢疫旅館，及檢疫期滿經數度快篩、核酸檢測陰性後遷回重行安排降載宿舍，在兵荒馬亂、仲介公司人力吃緊下，或有疏漏，經反映後，均已在最短時間內要求仲介公司立即改善。無論本外籍同仁，均係公司最重要之資產，公司將會持續強化同仁的各項關懷及照顧。

移工群聚事件初期，由於公司內部廠區不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，為兼顧防疫中心「分艙分流」之指導，將辦公室之間接單位人員，分成三班輪流居家上班，以做為緊急因應。期間，公司除遵照防疫中心之指導，針對本外籍同仁休息、用餐區域、時間、動線的重新規劃、擴增，落實做好防疫優化之管理，經向中央疫情指揮中心前進指揮所報告核可後，完成了竹南新廠一樓空間辦公區域之建置，讓辦公區域的同仁能夠分流異地上班，取代居家上班之方式，相關措施略述如下：

(一) 所有同仁每日兩次於公司開發之防疫 APP 填寫健康聲明書，由廠護負責監看並電話關懷有狀況的同仁身體狀況、居家環境狀況、就醫情況，並取消有狀況同仁及無填寫者的門禁，直到狀況排除。

(二) 辦公室工作同仁進、出口分流、保持社交距離，每日四次消毒，尤其是上、下班時間 (高流量) 前、後。

(三) 管制生產線同仁分流，工作樓層、置物櫃、廁所、休息室均安排在同樓層，不得跨區，互不交流。

(四) 各樓層無塵室內再分區，各區錯開休息時間，不同時出現在休息室；無塵衣、無塵鞋依各區分開擺放，降低交叉感染機率，分區人員在組與組使用休息室完畢後指派專人先清消，再進入使用。

(五) 進出無塵室的 Air Shower，每次進出人數由至多 4 人降至 2 人，降低人員接觸風險等等。

這波新冠疫情對台灣的襲擊來的又快又急、防不勝防，縱使公司自去年疫情開始迄今，即努力關懷及維護同仁們工作場所的健康安全，成立了防疫組織，並訂定了許多防疫措施，每日召開會議檢討各項因應對策，仍難以抵擋這看不見的敵人所發動的突襲。

自五月底外籍移工群聚感染事件發生以來，京元公司全體動員，除果斷立即匡列相關同仁進行緊急處置、停工 48 小時進行全公司各廠之清潔消毒外，同時拚盡一切資源，在最短時間內安排全員進行快篩並數度完成國內少見大規模的企業 PCR 檢測，目前被匡列隔離在外的同仁們於隔離期滿也均會完成 PCR 檢測通過後回廠，確保做到所有同仁及工作場域都是高規格安全乾淨無污染的環境，讓全體同仁、眷屬、客戶、供應商及社會大眾安心。

日後，京元電子將持續檢討及調整內部相關設施、措施，依據中央疫情指揮中心的指引及各界的提醒，加強及落實相關的防疫措施，將風險降低在最小範圍。