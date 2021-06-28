疫情衝擊 6月我國消費者信心連2跌創近1年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日發布 6 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 70.48 點，較上月下降 4.4 點，不僅連 2 減，也創去年 8 月以來新低，6 項調查指標中，僅投資股市時機上升，其他 5 項均下滑，反映 6 月起台股強勁反彈，但本土疫情擴散仍衝擊民眾信心。

台經中心指出，本月調查上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 48.5 點，月增 2.5 點。

而下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 94.25 點，月減 16.45 點，是自去年 8 月起，首度轉為悲觀 (跌破 100 點)，也是去年 7 月以來新低。

其次為「未來半年家庭經濟狀況」87.2 點，月減 4.55 點，為 5 個月來低點，台經中心說明，此指標上半年呈現上升的趨勢，但 6 月轉為下降。

而「未來半年國內就業機會」66.25 點，月減 4 點；「未來半年國內經濟景氣」86.8 點，月減 2.45 點，也是 5 個月來低點，台經中心認為，此指標下半年呈下降的趨勢

至於下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 39.85 點，僅月減 1.5 點，仍創 10 個月來低點。

另外，在「購買房地產時機」指標上，調查結果為 113.05 點，月減 2.5 點，不過，台經中心說明，相較起包含較多耐久財的「購買耐久性財貨」指標，民眾本次對於購入房地產的信心較足。

至於「目前健康狀況」指標，本月調查結果為 82.9 點，月減 2 點，而「預期健康狀況」指標部分，調查結果為 77.35 點，月減 7.65 點。