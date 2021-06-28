郭明錤：鉅祥獨家取得iPhone的VCM金屬機殼訂單

天風國際證券分析師郭明錤今 (28) 日發表報告指出，鉅祥 (2476-TW) 拿下大立光 (3008-TW) 出貨 iPhone 音圈馬達 (VCM) 的獨家金屬機殼供應訂單，明年出貨可望成長逾 1 倍。

郭明錤指出，依產業調查資料顯示，大立光今年下半年在新款 iPhone 的自動對焦 (AF) 超廣角相機 6P 鏡頭供應比重，可望提升到 70-80%，有利鉅祥 VCM 機殼出貨動能。展望 2022 年，預測所有新款 iPhone 的超廣角相機均將支援 AF，鉅祥的 iPhone VCM 機殼與大立光的 iPhone VCM 出貨可望顯著成長 1 倍以上。

郭明錤最新報告指出，鉅祥為專業金屬沖壓與模具生產商，主要業務範圍包括車用、工業設備、5G 通信、雲端伺服器、消費性電子、航太與醫療等，近期轉型成功，今年前 5 月營收年成長 34%，今年下半年成長動能仍強勁。

郭明錤在報告中指出，金屬機殼為 VCM 關鍵零組件之一，精密度要求標準高，功能包括保護 VCM 內構件、散熱、與防電磁干擾 (EMI) 等，VCM 機殼主要生產包括金屬沖壓與磁性塗布，鉅祥提供金屬沖壓與模具，獨家取得來自大立光的 iPhone 自動對焦超廣角 VCM 的機殼訂單。

郭明錤表示，即便大立光未來持續擴大 iPhone VCM 生產與出貨規模，仍會保持與鉅祥的合作關係，原因在於鉅祥的金屬加工專業優勢非大立光擅長，且蘋果其餘 VCM 供應商 (Alps 與 Minebea) 即便生產規模較大，也均向外採購 VCM 金屬機殼而不選擇自製。

郭明錤估，今年下半年 4 款新 iPhone 的超廣角相機都支援自動對焦，鉅祥的 iPhone VCM 機殼與大立光的 iPhone VCM 出貨可望在 2022 年顯著年成長 1 倍以上。

報告預估，2021 年新款 iPhone 中，2 款高階的 iPhone Pro 系列將具備超廣角相機支援 AF，根據 Apple 過去的相機規格升級模式來看，明年下半年 4 款新 iPhone 的超廣角相機均將支援 AF，有利鉅祥 iPhone VCM 機殼與大立光的 iPhone VCM 出貨。

市場傳，今年下半年蘋果新款 iPhone 考量縮短供應鏈，主要鏡頭將由鏡頭廠組裝 VCM(音圈馬達) 出貨，而大立光自主開發生產的新一代 VCM 獲蘋果認證，搭上短鏈供應優勢，幫助產品縮短生產周期，同時大立光也規劃擴充 VCM 產能，有利取得更多市占。

新冠肺炎疫情導致全球封境，電子產業受缺料之苦，多超額下單，手機品牌廠為求縮短供應維持供貨穩定，可能將鏡頭 VCM 組裝業務重新交回鏡頭廠，大立光執行長林恩平日前在法說會中表示，對於暨有自主生產 VCM 有擴產的計畫，態度轉趨積極，推估正是考量短鏈生產趨勢，同時也更能全盤掌握產品設計。

目前光學元件應用 VCM 關鍵零組件，全球音圈馬達大廠主要集中日系廠的 TDK、ALPS、Mitsumi 及韓系 SEMCO 等廠手中。