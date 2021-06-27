台股開戶年齡層反轉 近六成投資經驗不到5年 小心被割韭菜

受惠於資本市場熱絡，台股從 2020 至今指數屢創新高，全民大舉瘋台股，開戶年齡層更開始反轉，年輕人買台股趨勢大增，但據 Money101 統計，5 年以下投資資歷的受訪者比例竟達近六成、高達 59%，剛進入股市的年輕人應該多吸收各種專業金融知識，千萬別當股市「韭菜」被收割。

根據證券期貨局最新統計數據顯示，截至 2021 年 5 月底，台股集中市場證券總開戶數為 2129.1 萬戶，相比去年增加 149.4 萬戶。此外，從 2019 年 10 月至 2020 年 10 月，有高達 66％開戶投資人年齡在 40 歲以下，年輕投資族群比例大幅提高。

券商吸引開戶花招多 開戶速度快最有吸引力

為搶攻證券戶大餅，各券商無不使出渾身解術，提供手續費優惠、開戶禮、首筆交易禮等優惠。據 Money101 調查，受訪者中最多人選擇開戶的券商前三名，依序為元大證券 （17%）、凱基證券（16%）、富邦證券（11%）。

儘管券商祭出各種優惠及好禮，消費者仍然最注重基本的服務面，其中，約有 26% 的人最在意開戶速度；25% 的人追求方便，會選擇不用另開存款戶的券商；而 19% 的人在意下單 APP 是否容易操作。不過值得留意的是，受訪者中臨櫃開戶比例達 53%，仍比線上開戶的 45% 多出了 8 個百分點，顯示對於券商來說，線上開戶市場還有成長的空間。

買台股經驗少 5 成為年輕小資族

針對投資經驗及資歷調查，僅擁有 5 年以下投資資歷的受訪者比例高達 59%，其中，48% 為 20 至 30 歲年輕族群；而投資經驗 5 至 10 年者則占 25%。

大部分受訪者投資的金融商品為台股，比例高達 50％，其次為基金佔 31%，其他金融商品如期貨與選擇權、權證、債券則分別佔 10％左右。自從開放盤中零股交易後，對於年輕的小資族而言，投資門檻降低許多，投入股票市場的人也相對更甚以往。

Money101 總經理朱本傑建議，台灣近年來股票投資風氣盛行，剛進入股市的年輕人應該多吸收各種專業金融知識，培養正確的投資理財觀念，同時謹慎選擇投資標的，量力而為，才能在投資的道路上獲得穩健的收益。