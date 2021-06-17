面板雙虎漲停 季底作帳全力衝刺哪類股？

萬寶投顧陳子榕指出，台股持續攻高過程中，週三 (6/16) 近尾盤時卻突然遭逢台指期一度暴跌逾 300 點震盪，嚇壞一堆投資人，幸好台股終場仍收在 17,300 點之上，小跌 63 點作收。週四 (6/17) 受美股四大指數收黑，台股早盤急挫百點，但在面板雙虎尾盤收上漲停，台股尾盤戲劇化急拉，終場收 17,390 點，大漲 82 點，成交量 4,394 億元。

之前就提醒過大家，越靠近前高，壓力越大，在疫情利空警報還沒完全解除之前，台股仍偏向震盪整理格局。但即使在盤整格局中，依然可以看到不少個股擁業績題材領先盤勢，也成為內資超前部署的重倉區。

例如銅箔廠金居 (8358-TW)，因為 5G 高頻高速和電動車帶動銅箔強烈需求，加上國際銅價自去年以來大漲突破了 10,000 美元，使得金居的銅箔加工費從去年底開始不斷調漲至今，部分高頻高速產品每公斤銅箔報價更已達 6 美元歷年新高，但稼動率依然滿載，加上英特爾新平台 Whitley 拉貨及傳統旺季到來，因此預估金居加工費月月漲的態勢會延續到第三季，累積漲幅可望上看 8 成。



金居投信從 6/8 以來天天買超，累計達 4,307 張，金居 5 月營收 7.42 億元，年增 47.59％，累計前 5 月營收 32.96 億元，雙雙創下歷史新高，因金居下半年業績前景持續暢旺，目標價上修至 115 元。

5/25 我提早跟大家分享金居，股價當時才 78.2 元，現在已經創下新高 92.9 元，上漲 14.7 元，漲幅約 2 成。



萬寶投顧陳子榕指出，至於在 5 月底、6 月初，領先跟大家報告的 ABF 載板，欣興 (3037-TW) 產線滿載，供不應求，為了取貨客戶多已改簽長約，促使欣興加快擴產腳步，原本楊梅廠預定 2024 年 H2 才會滿載，現在已經提前到 2023 年 H1。

估欣興今、明兩年 EPS 可達 6.6 元、8.06 元，2023 年更有機會挑戰 10 元水準，市場喊出欣興目標價 180 元，投信則是從 4/26 起積極買進欣興累計達 28,654 張。我也多次和大家分享欣興，股價已經從 5/18 推薦時的 95 元漲到歷史新高 135 元，大漲 40 元，漲幅約 45％。

萬寶投顧陳子榕指出，這就是我一直以來強調的，金流追蹤總是能在法人作帳之前先知先覺，低檔卡位，就算短線沒表現，但是經過一段法人吃貨的等待時間，當特定人吃飽貨後，股價自然大漲以對。請參考 5/18 《清洗融資浮額後 這些股全面大反攻？》。



此外，投信近兩個月來也大幅加碼導線架廠順德 (2351-TW)17,451 張，5 月底以來加碼 PA 廠全新 (2455-TW)3,697 張、IC 廠南茂 (8150-TW)1,641 張，近五日積極加碼被動元件國巨 (2327-TW)1,715 張，這些個股都是近期曾多次和大家分享的好股票，隨著季底作帳腳步接近，內資重壓的優質股股價都有機會開花結果。



全新 (2455-TW) 因 RF(射頻元件)產能利用率高檔，加上車用 LiDAR(光達)拉貨仍緊，雙雙推升 6 月營收成長，今年受惠於 5G、WiFi 滲透率提升，及非蘋陣營導入飛時測距技術，將帶動第二季營運續揚，尤其 5G PA 使用量較以往大增，使得磊晶用量跟著大幅提升，全新今年可望通吃蘋果及非蘋兩陣營 PA 代工訂單，因應市場需求，今年投入 5～10 億元資本支出，增加近 10 台 MOCVD 機台，下半年營運更強。

一詮 (2486-TW) 為 LED 導線架廠，今年以來受惠於原物料及各項成本推升產品報價調漲，加上導線架、均熱片等產品市場需求熱絡，繼首季營收成長、稅後轉虧為盈，預期第二季可能仍在高檔。國際銅及原物料大漲，一詮反映成本並已調漲部分產品售價，損益狀況可望改善；訂單能見度約 1～2 個月，均熱片前段製程進行擴產，新產能預計下半年開出。

世紀鋼 (9958-TW) 訂單滿手，目前在建工程案量就有 22 個，其中哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 訂單就高達 200 億元，第二季開始進入 CIP 套筒式基樁及水下基樁出貨高峰，帶動 5 月營收大爆發突破 10 億元，月增 71.5％，年增 179.93％，未來 CIP 持續出貨至 2023 年。世紀鋼近日也拿到台電離岸風電第二期水下基礎工程 123.9 億元大單，預計 2025 年前業績無虞；預估世紀鋼全年營收將成長 40％以上。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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