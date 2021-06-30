〈書摘〉看完書卻沒收穫？一流的人讀書都怎麼樣畫重點？

世上的一切都有「原因」與「結果」，而線要畫在原因上，而非結果上。只要掌握這個基礎，就能在書上畫出很好的線。

我在念書以及剛出社會的時候總是倒因為果，後來有本書令我茅塞頓開，那就是全球銷售量超過六千萬本的管理學課本《管理學》。書中有項研究結果讓我大開眼界。「只有產能高的員工才會感到充實，反之則否。」員工並不是因為充滿鬥志才有好的工作成果，反而是工作表現優良之後，才會產生鬥志。也就是說，有沒有鬥志只是結果，原因在於工作表現好壞。

如果面試的時候只看鬥志，錄取一個高喊「我很拚」的人，當這個人沒了鬥志，就會淪為一個廢人。工作表現優良，員工自然就更有鬥志。因此，錄取或訓練員工不能看鬥志，而是要設法提升員工的工作表現才對。

《管理學》裡闡述的內容令我更深刻地體認到，倒因為果會讓所有策略都出錯。

「原因」要畫線！

假設某本書中有一句話是「○○公司連續二十年獲利成長」，你覺得很了不起而在旁邊畫線，連續二十年獲利成長也確實很了不起。

但話說回來，在這段話旁邊畫線對你毫無助益，這只不過是「結果」，重點在於這家公司為何能連續成長二十年的「原因」。是因為有優秀的暢銷產品？若是，為何能創造這項產品？公司如何培育人才？哪些部分是其他公司學不來的？為何？如何？

在閱讀同時不斷探索成功的「原因」，書裡總會提及一兩個最關鍵的部分，找到這關鍵才要畫線，然後反覆思考自己該如何運用這關鍵。

假設書上寫「公司增加業務員人數，所以營業額增加」，不代表你的公司也要照做，因為增加業務員人數只是「結果」。這家公司為何要增加業務員？真的是因為增加業務員才增加營業額？或是有其他原因？實際的獲利如何？這些都要查清楚。如果不查清楚，只看了增加業務員的「結果」就照抄，必定會被龐大人事費用壓垮。

結論無法複製，原因才能產出行動

我在寫作本書時，鈴木一朗選手在大聯盟創下 3000 支安打的紀錄，實在非常了不起。若你是個一流商務人士，只是讚賞這個「結果」，並不會學到任何東西。鈴木一朗為何能不斷創紀錄？他如何維持最佳的身心狀態？為何換了球隊依然能夠拿出好成果，不至於水土不服？一流商務人士必須反覆思考各種「原因」，試圖從中找出能納為己用之處。

有時你試圖找出「原因」，但並不代表原因正確，也不保證會獲得想要的「結果」。但你仍要習慣去想「原因」，提出假設，總有一天，自然能在自己的事業上找出順利導出「結果」的「原因」。有了思考的習慣之後，只需要身體力行，不斷地思考與執行，必能獲得想要的「結果」。

來源：天下雜誌出版