強化腹肌只能躺或趴著訓練？推薦6個動作讓你站著就能練出完美腹肌線條

要進行腹肌訓練動作你會想到哪些？毫無疑問！大多數人都會想到仰臥起坐（躺）與棒式撐體（趴）來進行，這無論是健身新手或是經驗豐富的老手們都會進行的訓練，但也有一些專業健身教練提供更好的方式，他們強調站立訓練更能幫助訓練到更多的肌群，尤其，採用站姿訓練不需要太多的空間，非常適合居家訓練時使用。以下將推薦 6 個站立訓練，你可以將它們添加進日常的訓練課表中，以訓練更多的腹部肌肉與核心肌群。

訓練動作 1. 伐木式

https://youtu.be/b65s5BtdOEc

動作步驟：

步驟 1：採用站姿雙腳分開與臀部同寬，雙手握住啞鈴。

步驟 2：將身體向左或右旋轉，將手中的重量帶至左大腿外側；同時確保你的手臂伸展。

步驟 3：將啞鈴斜跨過身體與右肩上方，保持雙臂伸展。

步驟 4：保持這個姿勢約幾秒鐘，然後再次回到步驟 2 的姿勢（如同砍柴一般）。另一側重複操作上述步驟。

訓練動作 2. 壺鈴風車

https://youtu.be/VsxdNUc5Jb4

動作步驟：

步驟 1：右手拿壺鈴採站姿。

步驟 2：接著右手高舉過頭，左腳稍微往外轉動。

步驟 3：保持右腿不動，臀部向後推身體前傾向正面略為向右轉，直到左手伸直可觸碰地面為止。

步驟 4：保持這個姿勢約幾秒鐘，回覆站姿並於另一側重複上述步驟。

訓練動作 3. 站姿側抬腿

https://youtu.be/dsK2L5ifOvg

動作步驟：

步驟 1：採站姿雙腿分開與臀同寬，膝蓋略為彎曲，並將雙手彎曲朝上（凹字型）。

步驟 2：將重心轉移至右腿，抬起左腿將膝蓋抬向左手肘處，同時壓縮腹肌左側。

步驟 3：放下左腿回到步驟 1 的起始位置。

步驟 4：換另一側進行重複上述步驟。

訓練動作 4. 啞鈴過頭側彎

https://youtu.be/4IvZP4OhIAg

動作步驟：

步驟 1：採用站姿，雙手握住啞鈴並高舉過頭。

步驟 2：雙手臂盡量靠緊耳朵。

步驟 3：收緊核心伸展脊椎，慢慢將身體向右側彎曲。

步驟 4：慢慢恢復直立姿勢，再慢慢向左側彎曲。

訓練動作 5. 啞鈴側彎

https://youtu.be/dL9ZzqtQI5c

動作步驟：

步驟 1：採用站姿，單手握住啞鈴並靠近大腿側邊。

步驟 2：收緊核心，將握緊啞鈴那側身體彎曲，讓啞鈴延腿部朝下。

步驟 3：在不彎曲膝蓋的前提下，盡可能下降並壓縮身體側邊。

步驟 4：保持這個姿勢約幾秒鐘，回覆站姿並於另一側重複上述步驟。

訓練動作 6. 啞鈴過頭旋轉

https://youtu.be/ni82Q8qrGBo

動作步驟：

步驟 1：採用站姿雙腳分開與臀同寬，膝蓋微微彎曲。

步驟 2：用雙手握啞鈴或槓片皆可，接著高舉過頭並確認上半身直立。

步驟 3：將重量朝一個方向轉動，同時要維持身體不動與穩定。

步驟 4：初期可以轉動 8 圈，然後再反向進行 8 圈重複即完成 1 組。

資料參考／mensfitnessmagazine

責任編輯／David

來源：《運動星球》7 月

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