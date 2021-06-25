上班族在WFH時最需要的5個伸展動作 快速緩解肩頸及背部痠痛

無論是在辦公室上班或是因為 COVID-19（新冠肺炎）疫情必須要居家辦公的人，久坐不動的生活模式已成為一種現代人的生活習慣，尤其是整天都必須要盯著電腦螢幕的上班族，只能在中午短暫的休息時間進行活動。這樣的工作模式將會導致身體僵硬和背部疼痛的現象，為了要避免這種情況的產生，你需要的是設定一個工作休息時間表，在工作的過程中能休息 5-10 分鐘，並離開辦公桌做幾個伸展動作，讓頸部與背部肌肉能獲得緩解，今天我們就要推薦你以下這 5 個在家就可以進行的伸展動作，讓你在 WFH 的期間也能預防身體痠痛。

1. 站立側伸展

這個動作應該是許多上班族都會進行放鬆的動作，站立側彎姿勢伸展側背打開胸部和橫膈膜肌肉。胸部和橫膈膜的打開也有助於減少長時間坐在辦公桌前所發生的整個背部肌肉的僵硬和壓力。如果你是長時間坐在辦公桌前的人，那麼這就是一個必須要做的伸展動作。

2. 貓式

這是一個可以坐在床上進行伸展的動作，它可以放鬆我們所有的上半身肌肉並拉直我們的背部，尤其當我們在家長時間坐著工作的時候，這個動作就是一個十分有幫助的伸展訓練。

3. 站姿前彎

坐太久的上班族或是運動太頻繁的跑步者或自行車族，都可能都會導致髖關節、下半身肌肉處於緊繃的狀態，當下半身緊繃時，會影響到活動範圍以及運動表現。透過站姿前彎式能有效促進下半身循環，幫助周圍的肌肉恢復彈性，以及防止肌肉沾黏來影響日常生活。

4. 英雄坐姿扭轉式

在現代忙碌的生活中，有時會因為工作關係導致三餐不正常，長期下來會引發消化不適，嚴重時還會胃食道逆流。透過英雄坐姿扭轉式能刺激消化系統，減緩飲食不正常帶來的脹氣、腸胃不適等問題，以及預防腸胃發炎等症狀。

5. 股四頭肌拉伸

這個動作主要是要讓你的下半身得到正確的伸展，股四頭肌的伸展將能有助於緩解身體的僵硬，因為長時間坐著很容易會導致下半身循環不良，這時就可以透過顧四頭肌伸展動作來進行緩解及預防。

資料參考／verywellfit、lessons

責任編輯／David

來源：《運動星球》7 月

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