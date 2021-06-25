兆豐投顧估台股Q3有望再戰新高 Q4面臨修正

兆豐投顧今 (25) 日發布下半年投資展望，由於資金充沛不變，台股有望在 7 月中旬後的第二季財報利多公布下再次挑戰高點，不過，第四季恐怕有面臨修正的壓力。

兆豐投顧認為，第三季可望在歐美疫情趨緩陸續解封後，帶動消費需求大幅回升，經濟展望依然正向，而國內雖內需難免受疫情衝擊，但出口產品未見大規模停工，仍可望維持相當的成長預估，傳統旺季仍可期。

不過，由於去年下半年基期墊高，經濟成長數據的激勵效果有限，加上美國聯準會已釋出升息步調將提前至 2023 年的訊息，兆豐投顧以此推估，2022 年將是 QE 減碼退場的時點，預料台股第四季將提前面臨修正的壓力。

而在選股上，兆豐投顧認為，隨著球疫情趨緩，消費需求有望大爆發，因此，看好傳產中的成衣製鞋類股。

同時，由於新冠肺炎疫苗可望於明年普及，台廠正急起直追、印度疫情嚴重，台學名藥、原料藥產業具轉單題材及政策推動 CDMO 的受惠股也值得留意

電子產業方面，半導體需求受惠終端復甦，供需緊張延續，看好晶圓代工族群，同時，半導體資本支出至明年將維持雙位數成長，半導體設備模組代工廠將同步受惠。

至於手機近期銷售傳出雜音，兆豐投顧仍看好 5G 滲透率提升與 WIFI 6 等通訊規格升級趨勢持續。

此外，兆豐投顧指出，下半年市場將聚焦受終端銷售影響較小的 HPC 類股，預期 SERVER 和 AI 將成為電子主要題材之一，隨著 HPC 的快速成長帶動資料傳輸規格快速提升，PCIE 4.0 逐漸普及、帶動 PCB 板層數提升，CCL 也將採用高頻高速材料、異質整合使 ABF 載板板面積增加等相關股將受惠。