比特大陸證實停售全新礦機 以利二手市場因應北京禁令

虛擬貨幣礦機製造商比特大陸周四 (24 日) 證實，在北京禁令之下，部分中國客戶正在轉賣機器，二手市場出貨壓力很大，為了幫助行業平穩過渡，已經決定全球暫時停售新機。

此前業界周三已有消息稱，收到比特大陸告知，由於頂級挖礦機種自 4 月以來大跌約 75% 後，已經停止銷售新設備。如果供應量減少，有助長期提振新機器的價格，比特大陸也可能受益。

中國國務院金融委 5 月表態，將打擊比特幣挖礦和交易行為，加上地方政府動作，各挖礦機運營商幾已表態，暫停中國的挖礦業務。

比特大陸在其官方微信號表示，已前往美國、加拿大、澳洲、俄羅斯、白俄羅斯、瑞典、挪威、哈薩克、安哥拉、剛果、印尼等多個國家，尋找優質的電力資源。

有報導稱，美國德州及哈薩克已經成為中國礦工兩個最主要的遷陡目標。

市場人士表示，來自比特大陸等公司的二手礦機，目前以計算能力每 THash / 秒 25 美元左右的價格出售，這個數字比 4 月份之前的價格下降了近 200%。

比特大陸並未透露何時可恢復銷售，但如依台積電計畫於第 3 季某個時間點，提供基於其 5 奈米工藝的挖礦專用 ASIC 晶片，停售的期間可能不會拖太久。

比特大陸理論上可以修改其訂單，但以目前晶片短缺的情勢，業界人士說，5 奈米晶片預計不愁買家。