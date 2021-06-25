醣聯三款研發受國際注目 積極洽談合作

文 / 理財周刊

5 月中起新冠肺炎在台快速蔓延，由於這次染疫的多為英國變異病毒株，其高傳染力與高死亡率也讓許多民眾憂心不已；此外，經過大型研究證實，癌症病人感染新冠肺炎所導致併發症的風險和死亡率更是比一般人還要高。為了改善癌症長期位居十大死因之首的狀況，致力於抗體藥物開發的台灣醣聯（4168，以下簡稱醣聯），用於大腸癌、胃癌… 等 13 種癌症的抗癌抗體新藥 GNX-102，也於日前啟動第一期臨床試驗。

醣聯（4168）董事長張東玄表示，人體有九成以上的蛋白質會被醣化，而癌症的發生、轉移皆與癌細胞表面異常表現的「醣」分子有極大的關係。由於蛋白質與細胞上的醣類結構一向高度複雜且異質化，在結構分析上具有高度挑戰性，因此常常成為應用醣分子至癌症治療與診斷的技術瓶頸。

醣聯研發優勢在於擁有相當完整的解析醣類結構技術平台，包含液相層析、離子層析、質譜分析、及抗醣抗體 (GlycoBind) 等工具，不但對於醣分子的抗體新藥開發有相當大的助益，在生物相似藥方面亦可用於快速有效地鑑定藥物本身醣基化與原廠藥的相似程度。

張東玄董事長進一步說明，醣聯 20 年來專注於腫瘤特殊醣質抗原研究與癌症標靶抗體藥物開發，獨立研發的新一代 first-in-class 抗癌藥物 GNX-102 醣質標靶抗體，經過動物實驗證實，具有精準毒殺癌細胞的特性，能提供較佳的治療效果，且副作用較低；2020 年起進入臨床試驗，也正順利進行中。

目前醣聯的研發可分為新藥以及生物相似藥兩大部分，新藥部分是用於大腸癌、胃癌… 等 13 種癌症的抗癌抗體新藥 GNX-102，已有多家國際大型藥廠表示對於這款藥物具有高度興趣，持續關注其臨床試驗數據。生物相似藥的部分則為用於治療骨質疏鬆的 SPD 以及黃斑部病變的 SEA。SPD 是和日本 MGC 三菱瓦斯化學合作的項目，目前已完成 1000 公升試量產；SEA 則是已在實驗室完成 50 公升生產，目前兩款藥物都正與國際大廠積極洽談授權以及共同開發計畫。

來源：《理財周刊》1087 期

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