支援防疫最前線 上洋遞涼挺醫護

文 / 理財周刊

防疫期間，醫護人員不眠不休承擔為民眾篩檢、救護、打疫苗的工作，必須全身穿著防護隔離裝備，面對炎熱的天氣，往往在戶外帳篷短短不到 5 分鐘就汗流浹背。

上洋產業（6728，以下簡稱上洋）日前獲知南部醫院有戶外篩檢站有降溫需求時，為體恤醫護人員辛苦，第一時間即迅速動員南北辦公室同仁作業，火速改裝捐贈商用空調，用實際行動挺醫護，讓醫護同仁在為全台民眾對抗疫情的同時，也能有相對較佳的防疫及檢測環境。

上洋執行長吳國華表示，因得知因疫情往南擴散，南部醫院承擔了不小的醫療與篩檢量能，加上夏日天氣十分炎熱，戶外篩檢站的醫護人員在穿戴隔離裝備下常常熱到快虛脫。因此，上洋在獲知消息後緊急將三菱重工商用空調改裝成符合現場需求之設備，不僅能同時提供商用的降溫能力，又能快速安裝與移動，從台北直送至高雄，以實際行動挺醫護。

上洋表示，本次選擇改裝商用空調，主要是希望透過商用室外機提升出風動能，維持環境舒適度，比一般移動式冷氣更適合於醫院的戶外篩檢站，希望能更快速、便利的改善篩檢站的環境，幫助醫護人員在維持較好的注意力及工作效率。

疫情期間，上洋除了對外支援需要幫助的單位外，也嚴格要求售後服務團隊外勤人員落實及加強防護措施，希望將防疫做到滴水不漏，和大家一起同心協力，挺過抗疫時期。

照片來源：上洋產業提供

來源：《理財周刊》1087 期

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