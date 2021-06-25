除權息旺季領紅包！ 鴻海集團股東購物節還有大禮拿

又快到股民們最開心的日子了！台股除權息旺季即將到來，今年雖然受到新冠疫情影響，股東會延後召開，不過，該有的股利，還是領得到，只是晚點入手而已。而泛鴻海集團旗下 8 家公司股東，還多了一項特別福利，除了股利紅包外，加入可購樂平台更能享有專屬的股東優惠好禮！

等不及股利紅包 泛鴻海 8 家股東先拿大禮包

每年 6 月到 9 月是台股除權息旺季，也是投資人最期盼的季節，因為即將領到股票股利或是現金股利，可望為自己加薪。不過，由於新冠肺炎疫情肆虐，全國疫情警戒標準於今 (2021) 年 5 月 19 日提升至第 3 級，目前延長至 7 月 12 日。為了確保室內不超過 5 人、室外不超過 10 人的防疫規範，上市櫃公司紛紛延後召開股東會。

儘管如此，股民們並不用擔心，該領到的股利，仍會入袋，只是今年時間比較晚而已，而泛鴻海股東除了領股利紅包之外，還可以享有可購樂平台的專屬股東購物優惠，包含鴻海、鴻準、乙盛、廣宇、正崴、森崴、永崴、樺漢股東，收到開會通知書後，於今年 5 月 5 日至 8 月 31 日期間，上可購樂平台，點擊「新股東報到頁」按鍵，按照三步驟輸入資料，即可完成股東會報到程序，還可以領取股東見面禮，包含可購樂 VIP 黑卡、1,680 元大禮包、3 張夏普 7 折券等三項好禮。

可購樂股東購物節正式起跑 多項優惠商品等你拿

其中，可購樂 VIP 黑卡終身享有 VIP 權益，包含 VIP 破盤特價、新品搶先購、股東生日禮等好康。此外，可購樂平台於 6 月 24 日至 8 月 31 日所舉辦『2021 股東購物節』，也正式開跑，這是泛鴻海股東最期待的大買特買的日子，因為價格優惠殺很大，引發搶購潮，去 (2020) 年股東購物節主檔期活動在短短 48 小時，就創下百萬元業績的傲人成績。

同樣地，今年鴻海股東購物節主檔期也是提供很多優惠好康，要讓股東們買好買滿，除了夏普等一線品牌 7 折、買一送一專區、福利機 48 小時限時特賣區、59/69/79 折區。

今年最夯防疫商品亦可以在可購樂平台買到，像是詢問度最高的「夏普蛾眼面罩 - 鈦合金款」現貨供應中；購買指定夏普家電，除了享有超殺優惠外，登錄活動還能獲得價值 1,380 元的蛾眼面罩。此外，還有 Dyson、Panasonic、 SAMSUNG 限時特價商品，亦可輕鬆帶回家。不僅如此，購物節主檔期期間，只要累積簽到滿 20 天者，還可參加抽獎活動，獎項包括 Apple HomePod Mini 及夏普電風扇，要讓鴻海股東們領股利、購物享優惠，好禮拿不完。

詳情：https://bit.ly/3cXiai8

