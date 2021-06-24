全聯全支付預計年底前上線 二大新服務蓄勢待發

超市龍頭全聯 100% 投資的子公司全支付今 (24) 日獲金管會核發專營電子支付機構業務許可函，全聯表示，取得業務許可函後，全支付將加速申請營業執照，力拚 6 個月內上線，屆時，用戶將可透過銀行帳戶付款，也可拿著 APP 到外部通路使用付款。

全支付未來將可進行代理收付實際交易款項 (付款)、儲值業務、帳戶間款項移轉 (轉帳) 等。

全聯指出，PX Pay 推出僅 2 年，下載數已破千萬，截至目前註冊會員數已達 700 多萬人，交易金額占全聯整體營收達 30%，每月交易金額近 40 億元，無論註冊人數、活躍會員數或交易金額都是連鎖通路之最。

在 PX Pay 已具一定基礎下，未來全支付將接續提供全聯場域金流支付服務，並將引導 PX Pay 會員升級註冊全支付電子支付帳戶。

全聯強調，未來全支付上線後，用戶除了現行銀行信用卡外，也將可透過銀行帳戶付款，首波預計上線 10 家以上，或是全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款；同時，會員還可拿著 APP 到外部通路使用付款。

目前全支付已積極拓展特約商店合作夥伴，包括日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等。

全聯強調，全支付發展是以支付為核心、成為各銀行的開放平台為目標，提供會員多樣化優質的特約商店服務，也可為多元通路帶來更多的消費者。