〈國內疫情升溫〉宏碁推視訊診療軟體 華碩備妥防疫筆電

品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 因應國內疫情升溫，運用自身企業力量協助抗疫，宏碁旗下宏碁智醫今 (24) 日表示，開發 Acer TeleMed 視訊診療軟體今年 4 月獲衛福部食藥署醫材許可證後，已導入多家新北診所使用，華碩則宣布防疫筆電將陸續補貨。

宏碁表示，因應國內疫情延燒，健保署 5 月底即放寬視訊診療門診，讓指定醫療院所醫師能透過視訊問診，減少醫病雙方接觸，因此宏碁智醫陸續協助導入板橋陳敏玲內科診所、中和班廷謝安慈診所等新北市診所，新店行一昌勳診所也正申請導入使用。

宏碁表示，透過視訊診療軟體可望減少基層醫護約診負擔、疫情接觸風險，宏碁線上診療系統也支援安全通訊協定 (SSL) 資訊安全防護措施，提供院所和病友安全、隱密性的線上看診環境，同步強化醫療資訊安全。

隨著三級警戒延長，民眾居家辦公、遠距教學同步延長，華碩表示，遠距辦公、居家學習已成為新常態，將緊急調度多款防疫筆電，包括抗菌學習筆電 ASUS BR1100 新品、文書機 ASUS X415/X515、輕薄筆電 ASUS ZenBook 14、ASUS E410/E510 等，可望陸續到貨滿足市場需求。