〈陸港盤後〉科技高歌勁揚 恒科指順利衝破8000點大關

美股持續走揚，帶動周三 (23 日)A 股三大指數開高震盪，雖然人民幣中間價呈現連七貶，加上官媒再指聯準會政策正在轉向，要求市場留意人民幣貶值風險，不過外資今日仍對 A 股買超。

半導體、汽車類股勁揚，帶動市場人氣，創業板指一度勁揚逾 1.5%。而前一個交易日走揚的銀行類股則出現回檔，白酒類股也下跌，因此限制上證的漲幅。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.07 兆人民幣，連四個交易日破兆元，日增 6%。

港股方面，受到美股收紅的激勵，恒指開盤開高走高。近期表現疲弱的科技類股扮演領頭羊角色，帶動恒指逼近 29000 點大關，恒科指則順利突破 8000 點賣壓。

科技類股中，舜宇光學 (2382-HK) 狂飆 6.6%，成為恒指中漲幅最大者、權值股美團 (3690-HK) 則跳漲 5.3%、市值王騰訊 (700-HK) 則上 2%。吉利汽車 (175-HK) 勁揚約 6%，該公司行政總裁接受媒體訪問指稱，公司將發展半導體事業。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.25%，報 3566.22 點；科創 50 指數上漲 0.72%，報 1534.3 點；深證成指上揚 1%，報 14843.83 點；創業板指上升 1.13%，報 3318.95 點。

恒生指數上漲 1.79%，報 28817.07 點、恒生科技指數勁揚 2.66%，報 8020.23 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 81.99 億元，其中滬股通買超人民幣 50.1 億元，深股通買超人民幣 31.89 億元。

法人觀點

巨豐投顧認為，目前整體面、流動性，及市場情緒都難以支持 A 股向上突破，市場重新尋求確定性。第一季季報後白酒、券商、煤炭成為階段性的領漲主軸。但當上證反彈到 3600 點附近，市場分歧又再擴大，反而科技類股成為新主線。整體而言，近期 A 股處於高檔箱型整理，類股輪動頻繁，建議投資人控制持股數量，可關注半年報業績超出預期的績優股。

