爭取銀行員納為優先疫苗施打對象 金管會二度發函CDC未果

政院今 (22) 日拍板，7 月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員，不過第一線銀行員卻未入列，對此，金管會表示，已二度發函中央流行疫情指揮中心 (CDC)，爭取 7.4 萬名銀行員納入優先疫苗施打對象，但都未果。

基於維持國家正常運作，以及為逐步迎接正常生活做準備，在指揮中心的建議下，7 月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員。針對疫情較高風險的雙北，將特別納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等類別，都將納入。

但銀行業卻未在納入名單中，銀行局主秘童政彰表示，金管會對於前線銀行員的防疫健康一直都非常關心，6/1 即發函 CDC，建議把銀行業列為優先施打對象，6/7 接獲 CDC 回覆，要先以第一線醫療人員與高風險者為優先接種對象為原則。

金管會於 6/17 第二度發函建議，函中首先提到金融業因為是百工百業的資金調度需求，這需求在疫情期間仍持續存在，屬於維生必要基礎設施；第二，各部會提出紓困措施後，銀行第一線行員近兩個禮拜全力投入，臨櫃業務仍然持續提供。依據上述兩點，建議金融從業人員要受到保護，因此發文建請指揮中心考慮，但據了解，指揮中心至今仍沒有回覆。

童政彰表示，透過銀行公會調查，計算出接觸客戶的金融從業合計 7.4 萬人。金管會尊重 CDC 國家整體防疫的考量，但仍會持續盡力爭取本國銀行、信合社人員第一線銀行員納為疫苗接種對象。