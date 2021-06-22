【永豐期貨】高低震盪逾200點 台股失守月線關卡

期貨走勢

台指期週二上漲 63 點至 17026 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 49.55 點，電子期逆價差縮至 - 3.82 點，金融期逆價差縮至 - 2.78 點。現貨部分，三大法人賣超 120.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1300 口至 - 11044 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 402 口至 - 31072 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3716 口至 - 10541 口。

週一油價走升，能源股帶領動瓊指數上漲近 600 點，為 3 個多月來最強勁的一天，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.76%，標普 500 上漲 1.4%，那斯達克上漲 0.79%，費半指數上漲 0.61%。台股今天開高走低，早盤在美股的激勵下，一度收復 5 日線，最高來到 17270.47 點，但電子股持續疲弱，午盤賣壓出籠，終場加權指數漲勢收斂，收 17075.5 點，高低震盪逾 200 點。權值股來看，台積電但盤中紅翻黑，下跌 0.86%，收 578 元，聯發科受外資降評影響，下跌 1.63%，守住 900 元大關，盤面上資金仍集中航運族群，航運族群今成交比重高達 39%，電子族群則只有約 36%，顯示大盤仍由航運領軍。整體來看，短線受美國聯準會由鴿轉鷹，買盤資金明顯轉趨觀望，預期台股在萬七附近震盪整理，並觀察漲多的航運股可能有修正壓力，資金是否換手轉移至拉回較多的電子族群。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.06。VIX 指數下跌 1.32 至 19.9。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)

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