【永豐期貨】航運族群無力撐盤 台股守萬七回測月線

期貨走勢

台指期週一下跌 291 點至 16963 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 99.98 點，電子期逆價差擴至 - 4.96 點，金融期逆價差擴至 - 4.51 點。現貨部分，三大法人賣超 390.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 680 口至 - 9744 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 138 口至 - 31474 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 225 口至 - 14257 口。

上週五聯準會官員布拉德釋出更激進的升息預測，預測最快明年就會升息，造成四巫日美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.58%，標普 500 下跌 1.31%，那斯達克下跌 0.92%，費半指數下跌 2.44%。台股今天受美股重挫拖累，大盤開低走低，一度重挫逾 280 點，雖航運貨櫃族群力撐，但仍不敵賣壓，加權指數終場下跌 %，收 17062.98 點，回測月線。權值股來看，台積電遭外資降評，下跌逾 3%，收 583 元，鴻海也下跌 2.7%，失守月線，收 108.5 元，而航運貨櫃族群逆勢上漲，貨櫃三雄 5 月營收都創歷史新高，多檔亮漲停，成交占大盤比重約 43%，但今天仍無力撐盤。整體來看，Fed 釋出偏鷹的消息後，代表資金可能緊縮，短期對股市較為不利，而近期漲多的航運股可能有修正壓力，可觀察資金是否換手，轉移至拉回較多的電子族群，短期波動恐加劇且上攻動能缺緩，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.03。VIX 指數上漲 3.95 至 21.22。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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