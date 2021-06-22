藝術收藏就從喜歡一件作品開始！誠品畫廊總監趙琍親授收藏練功秘訣

La Vie 2021/6 月號 我想買一件藝術品

Jun 03, 2021 賴韋廷

購入大量藝術品，就可以成為所謂的「藏家」嗎？「要當一個藏家，大家會想說要去了解藝術，可是我認為更應該了解自己。」誠品畫廊總監趙琍說起話來語調和緩，內容卻是不帶贅字的大白話，就像她果斷的行事作風。她認為購買大量藝術品不一定就是藏家，而很可能只是資本家；「藏家」一詞是尊貴的，代表收藏者透過自己的審美與經驗，形成了自己的系統，所以成「家」。

聽來似乎很難，自成一格的收藏意味著對於文化、美學都要有涉獵、有看法。然而，起點卻也出奇簡單，「選到你最喜歡的那一件作品，然後就開始閱讀它。」她微笑道。

做功課，就從喜歡一件作品開始

做功課，就從喜歡一件作品開始，慢慢深入。趙琍以近期來台辦展，掀起一股熱潮的《奈良美智特展》為例。她建議粉絲們可以從仔細梳理感覺開始，逐一釐清自己「到底在迷什麼」，是喜歡他的作品還是工作室？抑或是崇拜奈良美智這個人，甚至是更籠統的「奈良美智所代表的一切事物傳達出來的感覺。」

「很多人覺得他畫的娃娃好可愛，但用功的收藏者會找尋在『好可愛』之外，作品裡面屬於時代的語言；甚至以此為座標，追尋與他同輩或前輩的日本藝術家，觀察其間的差異與共性。」以自己的感覺為核心，據此發展出一個知識的系譜，趙琍說，藝術品或藝術家就像一個窗口，透過這個窗口可以看到越來越大的世界，越來越龐雜的線索。

這個系譜裡的知識、線索並不分貴賤輕重，趙琍認為「多讀就對了」，重要的是必須讀出端倪。以觀察藝術家而言，欲理解其風格與發展性，履歷、藝評與藝術史等三種資料，就各自有解讀上的重點。

知識不分貴賤，但要看出端倪

看履歷，而不是學歷，「學歷是讓我對藝術家的風格、技法有個參考，但不會太重視。因為學歷可能無法造就一個藝術家。」趙琍習慣觀察年輕的藝術家離開校園或開始發表作品後，是否能持續創作，例如辦展與參展。因為展覽空間會主觀地、有條件地選擇藝術家，這便是一種篩選，「就算很年輕，能持續展出作品，就代表某種藝術特質與創作能量已經被看見。」

至於藝術評論，動輒數千字，論述又經常抽象到令人越讀越迷惘。趙琍認為不必強求全文看懂。「真正重要的可能只有兩三行，一個關鍵性的比喻。」她回憶，王嘉驥評論林明弘之文〈以天地為棟宇〉，提及以竹林七賢裡面喜歡裸體的劉伶回應他人譏諷之語，來形容林明弘的創作美學打開了藝術藩籬，使其融入家居與生活，卻因太過親切，經常令人不知已在藝術之境。「看到這段就懂了，在阿嬤花布的那個圖案下，林明弘的創作還有其他的意涵。」她說，好的評論是把鑰匙，能幫助讀者進入作品的精神世界。

讀史，則是能建立尺度，「讀最簡易版的當代藝術史；或從安迪沃荷、普普藝術開始讀起，這與 1970∼1980 年代以後的都市化、現代化生活有關，和我們現在的世界很靠近。」趙琍認為，讀史有助於收藏者建立基本觀念，明白風格流變；還能建立自己的史觀，觀察剛崛起的藝術家究竟是一時泡沫，還是真能獨領風騷。

知識是為自己所用，而不是反過來侷限了自己的感受與視野。平常雖廣泛涉獵各類資訊，但身為畫廊經理人，接觸藝術家的前夕，趙琍卻會將所有資訊暫時拋諸腦後，「盡量不先去查他多有名，或多貴。如果拜訪的時候沒有看到作品，絕不敢貿然合作。」她喜歡看過作品後再回過頭來翻查藝評或其他資訊，佐證心中所想。

以劉小東和誠品畫廊的合作為例，雖然在 2002 年時，趙琍就透過藝術家蔡國強結識了當時已有名氣的劉小東，但親赴北京拜訪後，由於沒在工作室見到作品，她便無功而返。直到隔年，劉小東受邀來台至東海大學擔任駐校藝術家，駐校期間他為東海大學的學生與電影業中的一些年輕人畫肖像，也在校園中展出這批畫，趙琍一見便覺驚豔，當下立刻徵詢藝術家意願，自此展開合作。

「我一看就知道他很厲害，畫裡有很強的精神性。中央美院出身的學生，技巧好是不用說了，但也很容易走在老師的影子下，畢竟老師都是大師。可是劉小東的畫充滿個人風格，有他自己對這世界的思考。」她形容，同樣都是寫實風格，羅中立筆下的父親是中國人的父親，但劉小東畫的父親是他自己的父親，這就是時代的語言，「中國社會從集體走向個人，在繪畫藝術上，劉小東是一個代表。」

拍賣預展，就是藝術市場前哨站

除了觀察藝術家，收藏者也必須了解藝術市場。藝術品的價格與趨勢，又該如何掌握？趙琍坦言不愛提價格面的事，但是不愛提，並不代表不懂。

想掌握趨勢與價格，她建議收藏者要先做好第一市場的功課，也就是掌握畫廊辦展時所公開的藝術品價格；其次，當藝術品開始轉手，進入第二市場，也就是拍賣市場裡，價格就會開始波動，因此還必須看蘇富比、佳士得、羅芙奧等具公信力的拍賣公司所舉辦的春秋兩季拍賣預展，「這就是藝術市場的前哨站」。

在預展上，拍賣公司將部分當季的重點拍品公開展覽，讓藏家得以在現場檢視拍品的狀況。「看預展可以看到藝術品的品項、原作的尺寸大小，還能看到未來的趨勢。」趙琍說明，觀察重點是哪些類型的作品變多或者變少，這與作品好壞無關，佔比反映的是趨勢、和市場面的現實。

她以今年的拍賣會預展觀察所得為例，卡漫類型的創作，以件數而言佔了 25∼30%，但早在 3 年前，這股趨勢已現出清楚的徵兆，雖然那時候僅是 10%。按照趨勢發展，到了明年這類的作品可能還會更多，這就代表卡漫藝術已經是某種程度上的主流之一。「趨勢不要等著媒體分析，收藏者應該要自己去看預展，趕快看到，就能比別人更早出手。」

浸淫當代藝壇超過 30 年，趙琍在判斷人與市場上都有諸多心得，令人好奇，若是自己出手購買藝術品，是否也會做足功課？

「不會，在工作上已經要面臨很多現實壓力了，如果還有餘力收藏藝術品，我希望是充分享受它，而不是讓它來折磨我，哈哈。」她自認是古板之人，至今仍認為藝術的本質是人類的精神活動，所謂價格或行情，是這場精神活動的附加價值，「真的很在乎行情，買股票玩期貨會更直接，大家真的要想清楚，自己到底要什麼。」

趙琍

誠品畫廊執行總監。超過 30 年的當代藝術圈職涯，名字幾與誠品畫廊畫上等號。曾率先將劉小東、徐冰、蔡國強等知名中國藝術家介紹給台灣藝術圈；亦帶領誠品畫廊成為台灣首個入選「巴塞爾藝術展」的畫廊，為台灣當代藝術領域極具代表性的畫廊經理人。

文｜賴韋廷

圖片提供｜誠品畫廊、Unsplash

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