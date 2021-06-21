伊朗選舉結果致核子協議談判暫停 油價周一攀升

國際油價周一 (21 日) 上漲，主要受到夏季駕駛季節強勁需求，以及重啟伊朗核子協議談判暫停的影響。

截至台北時間 11:44，8 月份布蘭特原油上漲 35 美分或 0.5%，至每桶 73.86 美元；美國 7 月 WTI 原油價格為每桶 72.05 美元，上漲 41 美分或 0.6%。

油價近期上漲，主因來自需求面提振，對全球疫苗接種速度的樂觀和夏季旅行的增加，都提高了需求提升預期。澳盛銀行 (ANZ) 分析報告認為，北半球夏季需求反彈非常強勁，以至於市場更加擔心庫存進一步下降。

供給面的因素為伊朗的選舉結果，極端保守派候選人 Ebrahim Raisi 以壓倒性優勢當選總統，並使伊朗核子協議談判於周日暫停。這是自 4 月份會談開始以來，談判人員第三次錯過自我設定的重啟協議最後期限，這次暫停預計將先停止十日左右。

澳盛銀行、澳洲聯邦銀行 (CBA) 和 ING 的分析師認為，選舉可能會延緩核子協議的達成，因為伊朗堅持要求在達成協議之前，要取消美國對 Raisi 的制裁。

不過，CBA 分析師 Vivek Dhar 表示，基於取消制裁可能會給伊朗帶來經濟上的意外收穫，預計 Raisi 勝選不至於最終破壞重啟核子協議談判。

歐盟副外交政策負責人 Enrique Mora 說：「我的預期是，在下一輪談判中，各國代表團將帶著更明確的指示、更清晰的想法從各自首都回到談判桌上，最終達成協議。」他曾兩次預測「下一輪」會談會是最後一輪，最近一次是在 6 月 2 日。