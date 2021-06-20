〈高端腸病毒疫苗〉下季申請藥證 鎖定台灣、東協市場

高端疫苗 (6547-TW) 腸病毒 71 型疫苗三期試驗順利解盲，總經理陳燦堅今 (20) 日表示，已向主管機關申請滾動式審查，預計今年第 3 件送件後，有望加速取得藥證，未來將鎖定台灣、東協市場。

陳燦堅指出，竹北廠 2019 年通過 PIC/S GMP 認證，加上向台灣 TFDA 申請滾動式審查，在進行臨床試驗階段期間，同步送交數據，預計今年第 3 季申請藥證後，審查時程有望縮短、藥證結果盡快出爐。

目前全球僅中國有三家廠商推出腸病毒疫苗，高端腸病毒 71 型疫苗為全球首個完成多國多中心的臨床試驗，未來疫苗順利上市後，將成為中國地區以外，第一個腸病毒 71 型疫苗。

陳燦堅表示，目前主要鎖定市場分別為台灣與越南，腸病毒 71 型疫苗施打對象為 0-6 歲的嬰幼兒，其中台灣每年新生兒約 18 萬人、疫苗施打需求量約 100 萬劑，腸病毒 71 型疫苗未來有機會被納入常規疫苗。

另外，由於腸病毒 71 型屬於區域型病毒，且東南亞國家出現機率高，其中越南每 2-4 年會出現腸病毒感染，單日感染人數、發生率高，高端預期，東南亞國家每年施打需求量高達 1000 萬劑。

高端開發的新冠疫苗上周向衛福部食藥署申請緊急使用授權，外界持續關注進展，對此，陳燦堅回應，依據規範今日不適合對外透露，未來可以再找時間好好說明。