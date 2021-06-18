博錸開發病毒變異株試劑 獲日本官方認證

醫材廠博錸 (6572-TE) 表示，與日本電化株式会社 (Denka) 共同研發的新冠變異株檢測試劑，已取得日本官方核准、上市，目前除已開始與當地大型檢測機構接洽外，也與台灣機場、各航空公司接觸。

博錸指出，新冠變異株檢測試劑是透過旗下多元檢測平台 IntelliPlex，以及πCode MicroDisc 晶元磁片技術開發出來，單次可判斷超過 10 個病毒變異株突變位點，包括英國變種的 Alpha(B.1.1.7)、南非 Beta(B.1.351)、Gamma(P1)、印度 Delta(B.1.617.2)、產業還在觀察的變異株 Epsilon(B1.427/B.1.429) 等。

博錸表示，目前已上市的新冠疫苗，對部分新冠病毒變異株防護力仍不足，並有施打疫苗空窗期，加上快篩與 qPCR 核酸檢測無法立即判斷新冠變異病毒，需二次採檢才能確認，因此時間拉長下，除耗時，也可能讓確診者在等待報告時，錯失最佳治療時機。

由於病毒變異株多為境外移入，博錸開發的新冠變異株檢測試劑，除了將在日本啟動銷售外，目前也積極在台灣推廣此產品，其中以機場出入境篩檢站為主，另外也會與各大航空公司、國際物流公司及台灣大型醫檢單位接洽。

博錸指出，未來若出現更多變異株，該產品可擴充探針檢測標的物數量，隨時因應檢測需求，且從檢測到取得報告時間約 3 小時，有望藉此診斷效率、降低成本。