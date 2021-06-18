◆盤勢分析

1. 美債殖利率下滑帶動美國科技股上漲，但銀行及週期性個股呈現重挫，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.62% 至 + 0.96%，其中費半指數表現最為強勢，台積電 ADR 上漲 1.32%，聯電 ADR 上漲 2.55%，特斯拉上漲 2.29%，蘋果上漲 1.44%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮上漲，短線持續量價背離。

（2）均線：下檔支撐約為 17,000 點附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數上漲 1.38%，收在 209.38 點。短線支撐為 200 點附近，壓力為 213 點附近。

4. 觀盤重點：FED 調高通膨預期，美元走強，但台股周四不受利空影響，呈現開低走高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，指數上漲量能始終無法放大，持續量價背離，加上外資期貨大幅增加空單，短線上仍須提防追高風險，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、PCB、航空、CIS 及風電等相關個股。

5. 南韓三星顯示器（SDC）工會預告，將在下周一（21 日）發動罷工，由於三星是蘋果 iPhone OLED 面板主力供應商，時值新 iPhone 啟動拉貨之際，市場關注三星罷工是否牽動新機備料進度。我們認為短期內有助於台灣 2409 友達、3481 群創等面板廠。

6. 鋼鐵產業基本面亮眼，2002 中鋼昨（17）日公告自結 5 月合併稅前盈餘達逾 76 億元，再創歷史新高紀錄；累計今年前五月合併稅前盈餘 268 億元，每股稅前盈餘 1.7 元，前五月已賺贏 2019 年及 2020 年二年每股純益總和 0.61 元，由於 6 月展望續強，下半年獲利表現將優於上半年。

7. 鴻海（2317）集團衝刺電動車業務，主導的 MIH 聯盟昨（17）日發出會員大會通知信，預告下周五（25 日）舉辦的「MIH Consortium 線上成立大會」內容，為 7 月 MIH 聯盟正式成立獨立運作鋪路。屆時還將公布組織章程、會籍、運作和服務更新。

8. 金管會證期局今表示，台股造市制度將在 6 月 30 日上路實施，初估將有 9 家券商擔任造市者與交易參與者，將篩選出 140 檔優質冷門股，由造市者提供報價，並由券商自營部位投入，拉高優質冷門股的月均量，目標要把市場上投資人忽略的優質冷門股流動性帶起來。

9. 全球解封行情來了，法人看好紡織族群接下來的北美返校潮（Back to school）商機動能可期，國內「成衣雙雄」1476 儒鴻、1477 聚陽有望率先受惠。

